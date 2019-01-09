美专家：金正恩再打中国牌

（早报讯） 朝鲜领导人金正恩星期二抵达北京，这是他第四次访问中国。美国一些朝鲜问题专家认为，这可能显示美朝领导人第二次峰会将至，金正恩在试图提高自己的谈判筹码。

美国之音报道，美国国务院朝鲜政策前特别代表尹汝尚（Joseph Yun）星期二在华盛顿智库韩国经济协会举行的一场讨论会上说：“这是金正恩利用华盛顿局势的又一个例子。他去北京不仅是要得到习近平的批准，而且也是向华盛顿和特朗普示意：你不是唯一的参与者，我有这个中国牌可以打。”

目前担任美国和平研究所亚洲中心高级顾问的尹汝尚认为，美朝第二次峰会可能会很快到来，“很可能在2月底或3月初”。

在金正恩去年与美国总统特朗普举行首次历史性峰会的一个月前也访问了北京，并与中国领导人习近平见面。

尹汝尚星期二在讨论会上说，如果在与金正恩举行第二次峰会前没有具体的目标和去核化步骤，那将是一个错误。他说：“一次就够了，如果第二次去了，又什么都没有地回来，我认为那将是个错误，因为这意味着我们在向朝鲜试图合法成为核武国家的企图让步。这基本上就意味着我们默认了。”

中国官媒《环球时报》星期二说，金正恩再次访华说明，在朝美接触陷入僵局的情况下，金正恩仍然认为中国才是继续打开内政外交局面的突破口。

早报订户新闻，更多精彩等着您！