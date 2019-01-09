中国挂牌基金资金流入去年创纪录

在美股遭遇数十年间最糟糕的一年之际，投资中国的挂牌基金（ETF）成为最大赢家之一。

据彭博社报道，投资中国股票的ETF在2018年新增64亿美元（87亿）资金流入，创下彭博自2004年汇总该数据以来的最大纪录。道富环球投资管理（State Street Global Advisors）在最近一份报告中称，伴随投资者分散投资组合，流入挂钩单一国家ETF的资金中有近三分之二投向中国。

考虑到中国股市比美国股市跌得还多，这样的局面不无讽刺意味。不过，美联储加息和美国经济前景不确定性上升，都在把美国投资者推向海外市场。道富环球称，全球基金和专注于发达市场及新兴市场的基金也在去年迎来规模增长。

“我们看到美国的战术性投资者在降低风险，”道富环球的ETF业务美国研究主管巴托利尼（Matthew Bartolini）上周接受采访时表示。与此同时，“如果我们从在美国之外建立单一国家敞口这个角度来看，也看到一些风险偏好行为。”

投资者对中国动用财政刺激措施支持经济增长抱以期望。就在上周，该国央行在制造业数据令人失望和股市跌至四年低点的情况下释放了流动性。

iShares中国大盘股ETF（代码FXI）2018年新增25亿美元资金流入，为2008年以来投资流入最多的一年。

“这只是投资者试图在美国以外进行战术性配置，并可能试图在中国股市抄底，”巴托利尼说。“我们看到投资者在展望未来的时候，心中清楚中国政府会继续印证他们对经济的看法。”

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