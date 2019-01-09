路透社：新文件显示 华为同伊朗及叙利亚企业关系密切

根据路透社发现的新文件，被指违反美国制裁伊朗法律的中国华为，确同伊朗及叙利亚企业关系密切。

据路透社报道，华为首席财务官孟晚舟上月因受美国指控而在加拿大被拘留，集中在该公司疑似与两家神秘公司的关连上；其中一家公司为在德黑兰运营的电信设备销售商Skycom Tech Co Ltd，另外一家则是其母公司，是在毛里求斯注册的控股公司Canicula Holdings Ltd。

美国当局指控，孟晚舟声称上述两家公司独立于华为之外，然而事实上确受华为控制，并欺骗跨国银行为其与伊朗的交易提供结算服务。

路透社在伊朗和叙利亚发现的企业文件及其他资料显示，华为与上述两家公司的关系比先前为人所知的更紧密。

文件透露有一位华为高管似乎被指派为Skycom的伊朗业务经理。文件还显示，至少三名有中国姓名的人士在华为与Skycom在伊朗开设的银行帐户有签名权。路透社也发现一位中东律师称，华为通过Canicula在叙利亚经营业务。

这些此前未被披露过的关联，进一步削弱华为有关与Skycom之间是正常的商业合作伙伴关系的说法，这也可能影响孟晚舟一案。

美国当局宣称，华为当时保留对Skycom的控制权，利用Skycom向伊朗出售电信设备，并通过国际银行系统将资金转出伊朗。美国当局称，由于这种欺骗行为，一些银行在不知情的情况下为可能违反当时美国对伊朗经济制裁的数亿美元交易进行了结算。

孟晚舟没有回应路透社的置评请求。华为也并未就这篇报道做出答复。

孟晚舟于去年12月11日获准保释，仍留在加拿大温哥华。她如果被引渡到美国，可能面临多项与欺骗多家金融机构相关的指控，每项指控最高刑期为30年。具体指控尚未公布。

华为上个月表示，关于具体指控提供给华为的信息非常少，“并不知晓孟女士有任何不当行为”。华为称与Skycom之间是“正常的商业合作伙伴关系”。华为称其遵守了业务所在国的所有适用法律法规，并要求Skycom也这样做。

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