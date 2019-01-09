崔天凯：中国将继续与美国合作

中国驻美国大使崔天凯7日晚在纽约表示，中国将继续与美国合作，建立强劲稳定的双边关系。

据中新社报道，美国中国总商会当晚在纽约举行2019中国农历新年晚宴，崔天凯应邀发表主旨演讲。他说，过去40年历史充分证明，中国改革开放、中美关系正常化及健康发展造福两国，泽被世界。对于中国和美国来说，合则两利，斗则两伤，合作是唯一正确选择。

崔天凯还向中美两国工商界人士提出三点建议。一是胸怀大局。崔天凯表示，各国人民对美好生活的愿望日益强烈，技术发展日新月异，更多的亚非拉发展中国家在全球舞台上崛起。这些历史趋势正在以极其深刻的方式改变世界，同时也为全球提供了巨大商机。顺应这一潮流符合中美两国和两国人民的利益。也只有顺应这一潮流，双方企业才能充分利用新机遇，实现自身发展。

二是保持开放。崔天凯指出，现在世界上有些地方企图关上大门，切断与外界的联系，这反映了一种狭隘和短视的世界观。如果试图关门，不仅会把别人关在门外，更会把自己锁在屋里。而且，要求别人提供准入，自己却在筑墙垒壁的做法是行不通的。他同时表示，自己了解在美中国企业有时面临“被”关门的遭遇，对此表示关切和反对。他建议中企“不要放弃，不要屈服”。“最好的回应是更加开放，要对开放和互利合作保持信心。”崔天凯说，对于中国企业来说，开放也意味着要始终乐于向美国伙伴学习，不仅学习技术和管理，更重要的是学习想象能力和创新文化。

三是明辨是非。崔天凯说，要想在当今世界取得成功，就要了解政治和经济之间是存在互动的，但绝不能被狭隘的“政治正确”所误导。“不要幻想那些自称为战略家的人能帮你们解决问题，”他指出，这些人实际上是“新冷战”的鼓吹者。对那些主张破坏国际供应链、分裂全球市场、脱钩中美经济、鼓吹“零和”对抗甚至“新冷战”的人，要敢于说“不”。

崔天凯称，中美两国和世界在过去40年都发生了深刻变化。这决定了中美关系必须与时俱进。在这个瞬息万变的世界，我们更需要开展紧密合作，而不是相反。他重申，中国将继续致力于与美国在互利共赢的基础上扩大合作，在相互尊重的基础上管控分歧，发展以协调、合作、稳定为基调的双边关系。

早报订户新闻，更多精彩等着您！