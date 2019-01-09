王金平：一生搭桥 蓝皮绿骨对我伤害大

台湾立法院前院长、国民党立委王金平下周三（16日）将发表新书《桥─走近王金平》，对于前总统马英九在新书《八年执政回忆录》澄清王金平不是“蓝皮绿骨”，王金平今天坦言，当初“蓝皮绿骨”这句话对他伤害很大，至少马英九帮他洗清了很多事情，未来大家仍会团结在国民党之下。

据联合新闻网报道，马英九《八年执政回忆录》中提及和王金平一起经历的“九月风暴”，透露曾拟和解书请王金平签字，更请党内大老吴伯雄、连战帮忙联系，但过程并不顺利，甚至党内高层林丰正、曾永权到王金平家楼下吹著冷风苦等，等到深夜都扑空，最后仍遭王金平婉拒。

“我当然不能签和解书，这样等于要我承认关说。”王金平表示，马英九拟的和解书，要他承认关说并为关说向社会道歉，“这怎么可能？我是一种提醒，根本不是关说，这是我不能退让的底线”， 因此他只能让曾永权、林丰正在楼下苦等，就是不能见。

王金平表示，立法院当时审查中央政府总预算时曾作成决议，为解决检察官滥权上诉问题，建请法务部高检署等相关单位，应就上诉情形，定期向立法院提出改善专案报告，所以有关滥权上诉的问题，是立法院通案关切的议案，并非针对个案。因为有此决议，他打电话给时任法务部长曾勇夫及高检署检察长陈守煌，提醒不要有滥权上诉的情形，并未针对柯建铭案子要求不要上诉，并非关说。

“蓝皮绿骨这句话对我伤害很大，至少马英九帮我洗清了”王金平表示，他的新书取名《桥》，因为民意代表是政府和民间的桥梁，更进一步也是朝野、两岸之间的桥梁，有人说他乔事，但“本来协商就是乔（桥）”，有所进，有所退，有所得，有所失，让双方都能接受，“乔（桥）的结果就是圆满。”

王金平说，当前国家陷入困境、朝野没有互信、两岸关系紧张，都需要桥梁，这是他一生的信念，“倾听民意，以己身搭桥，利益众生，是我始终不变的初衷。”



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