摩根士丹利：中美贸易摩擦料峰回路转

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，预计今年中国经济将先抑后扬、柳暗花明，逆周期政策发力，加之美国对贸易摩擦谈判释放更多诚意，将助力中国经济二季度起企稳。

据路透社报道，邢自强周二（8日）在媒体会上说：“今年经济先低后高，未来几月经济增速下行压力大，但是随着减税、发基建专项债、贸易摩擦缓解、金融货币条件宽松，经济增长在下半年有望企稳。”

他指出，中长期看，供给侧改革应该进入2.0阶段，聚焦于增加有效供给、更大规模减税、更大力度开放和更高水平的城市化。

摩根士丹利预计，今年全球经济将西方不亮东方亮，新兴市场增长再度领先发达国家，而美国经济的复苏周期已届尾声，美联储将在2019年6月之后停止加息。

邢自强称，中美贸易摩擦和六七个月前比起来有峰回路转迹象，归根到底是美国经济出现变化，若去年拟加征的25%的关税落实，将拖累标普500公司的净收入1到1.5个百分点。预计贸易摩擦降温的可能性较大。

他指出，由于今年美国国内环境与去年有所不同，美方对缓解贸易摩擦更有诚意，这为双方贸易谈判铺垫了基础。在缓解贸易摩擦方面，短期而言，主要是进口美国农产品和能源，中期是降低关税、扩大市场准入、放松股权比例限制等，长期则涉及结构性问题，如知识产权保护、技术转让、产业政策等，三者会通过不同时间轴逐步解决。

邢自强认为，3月之前可能短期问题已有明确答案，中期问题也会有明确的时间表解决，更长期结构性问题，中国会利用贸易谈判的机会来设置一个符合国内改革方向的时间表和路线图，这样既有利于缓和贸易摩擦，也有利于提振民企的信心。

对于如何稳增长，邢自强认为，短期而言，中国将增加逆周期政策力度，需求管理三箭齐发，三支箭涵盖财政、货币、外贸领域。

“和过去不同的是，这次财政唱主角，货币为辅，金融监管会保持相当程度的定力，已经推出的监管的方向和框架不会明显改变。”

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