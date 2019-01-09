深圳警方：洩露“花总”信息者行拘7日、罚500元

2018年11月，中国微博红人“花总丟了金箍棒”（简称“花总”）曝光一系列中国五星酒店清洁人员，以客户用过的浴巾或脏抹布等擦水杯、厕板等清洁乱象，引起轩然大波。“花总”本人因此被报复，有酒店工作人员传播其护照复印件影像，“花总”随后报警。

据网媒“香港01”报道，对此，深圳龙华公安微博通报称，嫌疑人彭某（男，42岁，某酒店经理）对其在微信群发佈吴某（花总）个人资讯的违法事实供认不讳。警方依法给予彭某行政拘留7日、罚款500元（人民币，下同，约100新元）的处罚。

去年11月，“花总”发布视频揭露五星级酒店的卫生乱象，万豪、喜来登、香格里拉、希尔顿等知名五星级酒店纷纷“中招”，甚至丽思卡尔顿、宝格丽、文华东方、四季酒店等顶级酒店也被曝出卫生丑闻。

此后，“花总”个人护照信息被洩露，出现在多家高端酒店（集团）的微信群或办公场所中，酒店员工对其进行防范或人身攻击。

12月30日，“花总”通过微博宣称，已向深圳公安报案，控告深圳豪派特华美达广场酒店总经理彭某华侵犯公民个人信息、编造传播网络谣言。在接受媒体采访时，“花总”曾表示，“彭某华是目前他所知道的、最早洩露他个人护照信息的人。”

1月6日，“花总”通过微博再次宣称，他前往龙华区民治派出所，在警方调解下，和彭某华先生再次进行了当面沟通。“彭先生对其转发我公民个人信息的行为表达了歉意，但仍不肯说明相关信息来源。”据了解，在警方的调解下，双方并未达成和解，深圳警方正式依法立案处理。

龙华警方今日通报称，2018年12月30日，分局民治派出所接市民吴某（即“花总”）报警，称其身份信息被他人在网上传播。接报警后，警方迅速开展调查。经询问，嫌疑人彭某（男，42岁，某酒店经理）对其在微信群发布涉及吴某个人信息的违法事实供认不讳。根据《中国治安管理处罚法》第四十二条规定，警方依法给予彭某行政拘留七日、罚款500元的处罚。





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