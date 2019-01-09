吴敦义称习近平说法与“九二共识”没关联

中国大陆国家主席习近平日前发表对台谈话，提及“九二共识”时强调促统与“一国两制”，台湾总统蔡英文则强烈回应不承认有“九二共识”，国民党主席吴敦义在今日中常会一开始发表谈话，一方面批评习近平说法与“九二共识”完全没有关联，另一方面也拿出过去台湾立法院公报，质疑蔡英文与当年陆委会主委任内曾经表述台方立场就是各自表述一个中国，批评蔡英文“健忘”。

据《自由时报》消息，吴敦义指出，有关“一中各表的九二共识”议题，最近分別有两个谈话，一个是习近平提及“一国两制”的未来期待，但这（期待）与“九二共识”完全不相干，另一方面则是蔡英文表示不承认也没有“九二共识”，这是完全不正确的。

吴敦义表示，习近平的说法与“九二共识”完全没有关联，一方面还提出“探索两制的台湾方案”，这不是“九二共识”的内涵，而且两者不相干，“一国两制”也难获台湾多数人的支持。他强调，两岸目前处于分治状态，各自发展出不同的社会制度与生活方式，但两岸也都具有中华文化，希望双方能从事制度竞争，以福国利民的制度来增进两岸人民福祉，并在民主自由的基础上繁荣复苏与和平。

吴敦义还说，希望蔡英文不要当了总统之后，就否定过去两岸“九二共识”、“一中各表”的良好基础，希望蔡英文能回头去看看当年自己在陆委会主委任内的谈话，“不要那么健忘”，要回复过去的事实与对“九二共识”正确的认识，他并期待蔡英文不要用霸气的口吻要求各政党不要再用“九二共识”。

吴敦义还拿出1990年7月6日的立法院公报指出，当时担任陆委会主委的蔡英文在答复覆国民党立委陈超明询问台湾的看法是否为一个中国各自表述时回应，那是1992年谈的过程，我们立场是各自表述一个中国，而一中在宪法上是讲中华民国，而且对于陈超明追问一中各表是否为“两国论”，蔡英文当时回答“不是”，并称两岸相对定位的问题必须两岸坐下来谈。

吴敦义强调，1992年两岸双方换文确认后，才有“一中各表的九二共识”，也才有后来第一次的“辜汪会谈”，马英九政府过去八年执政就是在此基础上与对岸签署ECFA等协议，开放陆客来台，让台湾经济与对岸双赢互惠。



早报订户新闻，更多精彩等着您！