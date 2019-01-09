调查：两岸与港澳消费者均呈现“信心不足”

2018年第四季度两岸暨港澳消费者信心指数9日在北京发布，两岸与港澳均呈现“信心不足”。大陆消费者信心总指数为99.4，排名居首；香港居末，为80.7；澳门、台湾分别为91.4、84。

据中新社报道，此次消费者信心指数调查和编制由首都经济贸易大学、中央财经大学、香港城市大学、澳门科技大学和台北医学大学合作完成。与2018年第三季度相比，大陆和澳门的消费者信心指数分别微升0.1、1.1，香港和台湾分别下降3.5、1.1。

消费者信心指数是消费者对经济形势各方面进行综合判断后得出的主观评价和心理预期。取值在0至200之间，低于100表示受访者“信心不足”，高于100表明“有信心”。该指数包括经济发展、就业、物价、生活、购房和投资六项分指数。

首都经济贸易大学统计学院副院长任韬指出，2018年大陆消费者信心总指数从前期的历史高位有所下降，第四季度各项分指数同比均有所回落，就业、经济发展、投资、购房信心回落比较明显，而物价、生活信心同比变动幅度不大。

澳门科技大学可持续发展研究所所长刘成昆表示，2018年第四季度澳门消费者总体信心上升，分指数升多降少，仅就业、投资信心微降。稳定的消费者信心体现了澳门社会对经济发展和面对各种挑战的信心，反映澳门的综合实力和应变管理能力的逐步增强。

香港城市大学管理科学系教授曹国辉指出，指数结果反映港人整体消费信心不足，且处于近四年来的新低，对购房及物价最为担忧。不过港人对购房的信心有所回升，较上一季度上升11.2。

台湾方面，各项分指数皆低于100，全部“偏向悲观”。其中，投资指数最高，为97.1；物价指数最低，为62.7，显示民众最担忧的是物价水平。

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