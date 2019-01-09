索尼副总裁：若美大幅上调对中关税 将考虑迁出部分业务

索尼副总裁表示，若美大幅上调对中国商品的关税，将考虑迁出部分业务。

据日本经济新闻报道，索尼高级执行副总裁高木一郎1月8日在“国际消费电子产品展”的会场受访时称，针对在中国生产的面向美国的部分产品表示，“如果关税被提高至两倍或25％，当然要考虑在其他国家和地区生产”。由于中美贸易摩擦激化的影响，将应对不测事态。

高木针对中美对立表示，“本公司具有（摄像机等）在中国设有生产基地的产品，正在关注（动向）”。他还在此基础上表示，“将考虑一般经营者思考的避险举措，处于能采取对策的状态”。

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