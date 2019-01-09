学习小组重点推荐习语录：绝不允许领导干部干预司法

中国官媒《人民日报》海外版旗下的微信公众号“学习小组”，今天中午发布了一则以中国国家主席习近平过往对全面依法治国论述的摘编文章。

有微信网友在该则文章留言称：“这则推送，回应了社会关注，教育了党员干部。我认为，很好，很及时！”“就该让一些人脸红红，照照镜子......身为国家行政人员，执法人员走私玩儿猫腻的...人民不答应！”

以下为该摘编文章全文：

2012年12月，习近平上任之初，在首都各界纪念现行宪法公布施行三十周年大会上，就坚定表明：“我们要依法公正对待人民群众的诉求，努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。”

习近平对于司法领域里的打招呼、批条子、递材料，以及办关系案、人情案、金钱案等种种乱象深恶痛绝。

今天，小组推荐习近平关于坚持司法公正的重要论述，供组员学习。

法律要定分止争

如果人民群众通过司法程序不能保证自己的合法权利，那司法就没有公信力，人民群众也不会相信司法。法律本来应该具有定分止争的功能，司法审判本来应该具有终局性的作用，如果司法不公、人心不服，这些功能就难以实现。

——《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》(2013年2月23日)

有些案例影响很坏!群众反映强烈

群众反映，现在一个案件，无论是民事案件还是刑事案件，不托人情、找关系的是少数。尤其是到了法院审判环节，请客送礼、打招呼、批条子的情况很严重。

现在常有一些所谓“捞人”的事，声称可以摆平什么腐败案件、操作改变死刑判决，要价很高，有的高达几百万元。是不是有这样的事？这些钱花到哪里去了？得好处的有多少人、多少环节？这不就是说花钱可以免罪、花钱可以买命吗？有的司法人员吃了被告吃原告，两头拿好处。这样的案例影响很坏!群众反映强烈。

包青天的故事在我国民间广为传颂，从一个角度说明了群众对公正司法的企盼。

——《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》(2013年2月23日)

解决欠发达地区律师资源不足问题

特别是要加大对困难群众维护合法权益的法律援助，加快解决有些地方没有律师和欠发达地区律师资源不足问题。如果群众有了司法需求，需要打官司，一没有钱去打，二没有律师可以求助，公正司法从何而来呢？

——《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》(2013年2月23日)

要解开当事人的“心结”

司法工作者要密切联系群众，如果不懂群众语言、不了解群众疾苦、不熟知群众诉求，就难以掌握正确的工作方法，难以发挥应有的作用，正所谓张飞卖豆腐——人强货不硬。

法律不应该是冷冰冰的，司法工作也是做群众工作。一纸判决，或许能够给当事人正义，却不一定能解开当事人的“心结”，“心结”没有解开，案件也就没有真正了结。

——《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》(2013年2月23日)

确保司法不受权力干扰

要确保审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权。这是我们党和国家的一贯主张，党的十八大继续强调了这一点。司法不能受权力干扰，不能受金钱、人情、关系干扰，防范这些干扰要有制度保障。

——《在十八届中央政治局第四次集体学习时的讲话》(2013年2月23日)

有的该管的不敢管，有的管了一些不该管的

我们一些领导干部对怎么坚持党对政法工作的领导认识不清、把握不准，有的该管的不敢管、不会管，怕人家说以权压法、以言代法；有的对政法部门职责范围内的事情管得过多过细，管了一些不该管、管不好的具体业务工作；有的甚至为了一己私利，插手和干预司法个案。

各级党组织和领导干部要适应科学执政、民主执政、依法执政的要求，支持政法系统各单位依照宪法法律独立负责、协调一致开展工作。

——《在中央政法工作会议上的讲话》(2014年1月7日)

执法问题严重损害党和政府形象

天下之事，不难于立法，而难于法之必行。对执法司法状况，人民群众意见还比较多，社会各界反映还比较大，主要是不作为、乱作为特别是执法不严、司法不公、司法腐败问题比较突出。

有的政法机关和干警执法随意性大，粗放执法、变通执法、越权执法比较突出，要么有案不立、有罪不究，要么违规立案、越权管辖；有的滥用强制措施，侵犯公民合法权益；有的办关系案、人情案、金钱案，甚至徇私舞弊、贪赃枉法；等等。

这些问题，不仅严重败坏政法机关形象，而且严重损害党和政府形象。

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

政法机关是党风政风的一面镜子

英国哲学家培根说：“一次不公正的裁判，其恶果甚至超过十次犯罪。因为犯罪虽是无视法律——好比污染了水流，而不公正的审判则毁坏法律——好比污染了水源。”这其中的道理是深刻的。

政法机关是老百姓平常打交道比较多的部门，是群众看党风政风的一面镜子。如果不努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，人民群众就不会相信政法机关，从而也不会相信党和政府。

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

给 “司法掮客”最严厉的处罚

制度的生命力在执行，有了制度没有严格执行就会形成“破窗效应”。比如，世界上许多国家都对律师同法官、检察官接触交往作出严格规定，严禁律师和法官私下会见，不能共同出入酒店、娱乐场所甚至同乘一部电梯。但是，我们的一些律师和法官、检察官相互勾结，充当“司法掮客”，老百姓说是“大盖帽，两头翘，吃了被告吃原告”，造成了十分恶劣的影响。

这方面已经有的制度要严格执行，不完善的制度要抓紧完善，筑起最严密的篱笆墙。在执法办案各个环节都要设置隔离墙、通上高压线，谁违反制度就要给谁最严厉的处罚，终身禁止从事法律职业，构成犯罪的要依法追究刑事责任。

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

权力在阳光下运行

阳光是最好的防腐剂。权力运行不见阳光，或有选择地见阳光，公信力就无法树立。执法司法越公开，就越有权威和公信力。涉及老百姓利益的案件，有多少需要保密的？除法律规定的情形外，一般都要公开。

要坚持以公开促公正、以透明保廉洁。要增强主动公开、主动接受监督的意识，完善机制、创新方式、畅通渠道，依法及时公开执法司法依据、程序、流程、结果和裁判文书。

对公众关注的案件，要提高透明度，让暗箱操作没有空间，让司法腐败无法藏身。

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

着力解决领导机关和领导干部违法违规

做到严格执法、公正司法，还要着力解决领导机关和领导干部违法违规干预问题。这是导致执法不公、司法腐败的一个顽瘴痼疾。一些党政领导干部出于个人利益，打招呼、批条子、递材料，或者以其他明示、暗示方式插手干预个案，甚至让执法司法机关做违反法定职责的事。在中国共产党领导的社会主义国家里，这是绝对不允许的!

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

让托人情找关系的人付出代价

我们社会主义国家的政法机关，不能搞成旧社会“官府衙门八字开，有理无钱莫进来”!身教重于言教。要从政法机关做起，坚决破除各种潜规则，杜绝法外开恩，改变找门路托关系就能通吃、不找门路托关系就寸步难行的现象，让托人情找关系的人不但讨不到便宜，相反要付出代价。

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

政法机关要自觉接受媒体监督

政法机关要自觉接受媒体监督，以正确方式及时告知公众执法司法工作情况，有针对性地加强舆论引导。新闻媒体要加强对执法司法工作的监督，但对执法司法部门的正确行动，要予以支持，加强解疑释惑，进行理性引导，不要人云亦云，更不要在不明就里的情况下横挑鼻子竖挑眼。要处理好监督和干预的关系，坚持社会效果第一，避免炒作渲染，防止在社会上造成恐慌，特别是要防止为不法分子提供效仿样本。

——《严格执法，公正司法》(2014年1月7日)

司法腐败现象不仅是一个利益问题

一些有权人、有钱人搞花钱捞人、花钱买命、提钱出狱，为什么能得手，原因就是政法队伍中存在腐败现象。有的干警同黑恶势力串通一气、充当保护伞，胆大妄为、无法无天!一些黑恶势力杀人越货，不但没有被惩处，其头目反而平步青云，甚至戴上“红顶”，当上了人大代表、政协委员、基层干部，后面的保护伞很大啊!

政法机关和政法队伍中的腐败现象，还不仅仅是一个利益问题，很多都涉及人权人命。有的人搞了腐败，自己得了一些好处，但无辜的人就要有牢狱之灾，甚至要脑袋落地!看到这样的现象，群众心里当然就会有个问号，这还是共产党的天下吗？!

我们一定要警醒起来，以最坚决的意志、最坚决的行动扫除政法领域的腐败现象。

——《在中央政法工作会议上的讲话》(2014年1月7日)

司法体制改革什么能改，什么不能改

深化司法体制改革，是要更好坚持党的领导、更好发挥我国司法制度的特色、更好促进社会公平正义。凡是符合这个方向、应该改又能够改的，就要坚决改；凡是不符合这个方向、不应该改的，就决不能改。简单临摹、机械移植，只会造成水土不服，甚至在根本问题上出现颠覆性错误。

——《在中央政法工作会议上的讲话》(2014年1月7日)

发挥最后一道防线的作用

深化司法体制改革，一个重要目的是提高司法公信力，让司法真正发挥维护社会公平正义最后一道防线的作用。要从确保依法独立公正行使审判权检察权、健全司法权力运行机制、完善人权司法保障制度三个方面，着力解决影响司法公正、制约司法能力的深层次问题，破解体制性、机制性、保障性障碍。

——《在中央政法工作会议上的讲话》(2014年1月7日)

检察机关要监督乱作为、不作为乱象

现在，检察机关对行政违法行为的监督，主要是依法查办行政机关工作人员涉嫌贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件，范围相对比较窄。而实际情况是，行政违法行为构成刑事犯罪的毕竟是少数，更多的是乱作为、不作为。如果对这类违法行为置之不理、任其发展，一方面不可能根本扭转一些地方和部门的行政乱象，另一方面可能使一些苗头性问题演变为刑事犯罪。

——《关于的说明》(2014年10月20日)

司法人员要刚正不阿，勇于担当

“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”司法人员要刚正不阿，勇于担当，敢于依法排除来自司法机关内部和外部的干扰，坚守公正司法的底线。要坚持以公开促公正、树公信，构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，杜绝暗箱操作，决遏制司法腐败。

——《加快建设社会主义法治国家》(2014年10月23日)，《求是》杂志2015年第1期

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