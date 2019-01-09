中国网络短视频审核标准：禁止宣传“丧文化”“ 一夜情”等

据《新京报》消息，中国网络视听节目服务协会今天正式发布《网络短视频平台管理规范》和《网络短视频内容审核标准细则》100条。

《规范》和《细则》针对网络视听领域存在的不足和薄弱环节，分别对开展短视频服务的网络平台以及网络短视频内容审核的标准进行规范。《细则》明确了20类、100项内容，“丧文化”“一夜情”“ 非主流婚恋观”等都不得出现在短视频中。

依据网络短视频内容审核基本标准，网络播放的短视频节目，及其标题、名称、评论、弹幕、表情包等，其语言、表演、字幕、背景中不得出现20类具体内容。

包括：攻击中国政治制度、法律制度的内容，分裂国家的内容，损害国家形象的内容，损害革命领袖、英雄烈士形象的内容，泄露国家秘密的内容、破坏社会稳定的内容，损害民族与地域团结的内容，违背国家宗教政策的内容，传播恐怖主义的内容，歪曲贬低民族优秀文化传统的内容，恶意中伤或损害人民军队、国安、警察、行政、司法等国家公务人员形象和共产党党员形象的内容。

以及美化反面和负面人物形象的内容，宣扬封建迷信、违背科学精神的内容，宣扬不良、消极颓废的人生观、世界观和价值观的内容，渲染暴力血腥、展示丑恶行为和惊悚情景的内容，展示淫秽色情、渲染庸俗低级趣味、宣扬不健康和非主流的婚恋观的内容，侮辱、诽谤、贬损、恶搞他人的内容，有悖于社会公德的内容，不利于未成年人健康成长的内容，宣扬、美化历史上侵略战争和殖民史的内容。

《细则》明确，损害国家形象的短视频将被一律禁止。包括篡改、恶搞国歌，在不适宜的商业和娱乐活动中使用国歌，或在不恰当的情境唱奏国歌，有损国歌尊严，以及节目中人物穿着印有党和国家领导人头像的服装鞋帽，通过抖动、折叠印有头像的服装鞋帽形成怪异表情等。

损害民族与地域团结的内容也将被禁止。包括通过语言、称呼、装扮、图片、音乐等方式嘲笑、调侃、伤害民族和地域感情、破坏安定团结的内容。

“宣传和宣扬丧文化、自杀游戏”，“展现同情、支持婚外情、一夜情”等，由于属于宣扬不良、消极颓废的“三观”，将被禁止。

《细则》明确禁止展示淫秽色情，渲染庸俗低级趣味，宣扬不健康和非主流的婚恋观的内容。包括“展示和宣扬不健康的婚恋观和婚恋状态”“宣扬和炒作非主流婚恋观”“展示呻吟、叫床等声音、特效”等。

《细则》规定，网络短视频也不可侵犯个人隐私，恶意曝光他人身体与疾病、私人住宅、婚姻关系、私人空间、私人活动。破坏生态环境，虐待动物，捕杀、食用国家保护类动物等内容均不得出现在短视频中。



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