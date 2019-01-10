苏起：九二共识 变形得我都认不出来

台湾总体蔡英文近日宣称“九二共识就是一国两制”，要各政党不要再提。创造“九二共识”名词的台湾国安会前秘书长苏起质疑，蔡英文这种说法“扯得太远”，他直言很多政治人物故意忽视“九二共识”具有模糊性的正面功能，刻意加以扭曲，“现在已经变形得我都认不出来了。”

苏起接受台湾《联合报》专访时指出，“九二共识”是他在两千年时提出，希望避开“一中”，也避开“各表”，以让两岸在民进党执政时仍能各自保有模糊空间，持续和解，避免战争。他提到，去年陆委会主委陈明通也公开说：“苏起当初创造这名词，其实是好意，因当时政党轮替，所以创造新名词给民进党使用。”

苏起说，马英九执政的八年间，“九二共识”是两岸关系的政治基础，两岸和平、经济繁荣、外交休兵，台湾得以尊严参与许多国际组织及活动，最后甚至举行“马习会”。

他强调，“九二共识”名词本身是一种创造性的模糊，不是“卖台”，反而是“保台”，让台海保持和平，让台湾不致成为大国的棋子。可惜许多政治人物十几年来故意忽视它模糊性的正面功能，反而利用它的模糊，刻意扭曲。

不过，苏起也认为，在习近平大谈和统和一国两制之后，国民党的处境最尴尬，“蓝同时被红和绿夹杀”。蓝若要持续获得支持，就要抓住理性主义，对抗绿的民族主义。

他认为理性主义就是要务实面对台湾现在面临的严峻问题，而台湾务实的人愈来愈多，“否则韩国瑜不会出来”，韩流现象代表的是去政党化，统独、颜色和省籍都没有像过去那么重要了，先天隔阂在降低当中。

苏起说，除了台湾要有理性主义，我们也要拉住大陆一些理性的力量，不要诉诸武力，或者绝望。在两岸当局都往极端方向愈走愈远之际，当今之策是想办法赶快拉回到中间，而中间最模糊的地带就是九二共识，“回到最模煳的地带去谈”。

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