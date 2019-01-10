解放军中将：武力解决台湾日 “台独”战犯受惩时

中共中央总书记、国家主席习近平日前发表对台讲话，多次重申两岸和平统一，但也表示不承诺放弃使用武力，针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。解放军中将、军事科学院原副院长何雷9日在国务院新闻办公室举办的吹风会上表示，台独势力是“螳臂挡车，自取灭亡”，将来一旦大陆迫不得已使用武力解决台湾问题的时候，极少数台独分子是“必惩战犯”。

据环球网报道，对于此前国防部新闻发言人吴谦表示“以武拒统只有死路一条” ，这是否意味着解放军准备武力解决台湾问题？何雷表示，只有全面理解总书记的两句话，才能正确认识中国共产党和中国政府对台政策的基本方针，而不会片面解读。

何雷表示，无论哪个“台独”的政党、组织和个人，无论什么样的“台独”分裂行径，都不可能把台湾从中国的领土分割出去。“我认为现在台湾的‘台独’分子是有贼心有贼胆，但是他们没有贼能力，没有贼手段，他们不可能把台湾从中国的领土分割出去，包括广大台湾同胞在内的中国13多亿人民绝对不会答应，绝不会让‘台独’分裂图谋和行径得逞。我认为‘台独’势力和分裂行径是逆潮流而动，置历史大势于不顾，只能是蚍蜉撼树，不自量力，螳臂挡车，自取灭亡。”

何雷表示，奉劝“台独份子”悬崖勒马，回头是岸，否则将成为中华民族的败类、中国历史的罪人，是大陆迫不得已使用武力解决台湾问题的罪魁祸首，或者说是必惩战犯。“我记得我们上个世纪40年代，新中国成立之前，宣布了国民党反动派几十个战犯。将来我们一旦迫不得已使用武力解决台湾问题的时候，极少数的台独份子也是必惩战犯。”

此外，何雷还表示，所谓的外部势力就是以世界警察自居，干涉中国内政，阻止和破坏中国和平统一的外国，也是大陆迫不得已使用武力解决台湾问题时的罪魁祸首。

何雷称，我们发自内心地希望海峡两岸不发生军事冲突，这是海峡两岸广大民众的共同愿望。造成军事冲突的罪魁祸首一定是极少数“台独”分子和它的分裂行径，一定是少数甘当世界警察的外部势力的干涉行为，人民解放军将随时做好应对军事冲突的各项准备。

何雷说， “ 我们不希望任何国家成为外部势力，但是我们也不惧怕任何国家成为外部势力。中国人民解放军核心职能是练兵备战，是要准备打仗。中国人民解放军也有决心、有信心、有能力，而且有手段，坚决捍卫国家的主权安全统一和发展权益。迫不得已使用武力解决台湾问题的时候，也会以台海两岸最小的损失，最小的代价和最小的伤亡，赢得祖国的完全统一。当党和人民需要的时候，习主席和中央军委一声令下，人民解放军一定会做到招之即来，来之能战，战之必胜，无敌于天下。在这方面我们充满了自信，不会有任何异议”。

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