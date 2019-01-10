驳斥马英九“九二共识” 陆委会：马习会附和一中未提各表

国民党主席吴敦义昨天找蓝营县市长聚会，谈两岸城市交流，重申“九二共识”。对此，台湾前总统马英九昨晚受访时表示，“九二共识本来就是原来我们国家的政策”，吴敦义的做法非常正确，他完全支持。不过陆委会驳斥称，“九二共识”不是台湾全民共识，也不是当前两岸政策立场。

据《自由时报》消息，马英九昨晚出席生物科技论坛暨成立大会活动，被问到吴敦义与蓝营县市长会谈强调党的两岸论述是九二共识，是否“地方包围中央”一事，马英九回应表示，九二共识“本来就是原来我们国家的政策，蔡总统上任后不承认九二共识，造成我们跟大陆的关系一再恶化”，吴敦义这样做是非常正确的，他完全支持。

对此，陆委会强调，2015年“马习会”中马英九在公开场合附和了北京讲出“一中”，没有提到“各表”、也没有说出“一中”就是中华民国，如此反复、表里不一，如何能代表是国家政策主张呢？

陆委会重申，台湾民众对所谓“九二共识”看法分歧，当前中国大陆领导人一再企图将台湾矮化为一个特別行政区、在国际不断打压、更以武力威胁恐吓，迫台湾成为中华人民共和国的一部分，我们不会接受这样的共识，台湾人民也不会认同此一伤害国家主权、台湾民主及人民权益的主张。



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