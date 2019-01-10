国民党想赢2020大选 胡幼伟：吴朱王三人应该这样配

国民党内四大天王“吴敦义、朱立伦、马英九、王金平”被视为最有可能角逐2020年台湾总统大选的人选，但党内初选厮杀声已起，让关心国民党的前马英九政府行政院发言人胡幼伟提出建言：“吴配王选总统，选上，就请朱当行政院长，国家朝内阁制方向运作”，化解内斗危机。

据中时电子报消息，胡幼伟在面簿指出，国民党的“马王吴朱”四公，在政界甚至民间，的确各有支持者。但马英九已经做过八年总统，不适合再出来选总统；其他三公，2015年时，千呼万唤、死叫烂叫，都不敢战蔡英文，现在看老蔡垮了、民进党衰了，就都想捡便宜出来当总统了，大家看在眼里、记在心里.....所以，吴王朱只要相争，大家议论起来，绝对逃不掉酸言酸语。

胡幼伟称，朱立伦若有大才，应该把他摆在行政院才对，实际领导各部会，大干一场；如果，朱是当总统，将跟他任命的行政院长之间，一定会斗得更惨烈。

胡幼伟认为，为国为民，最好的安排，是有一个大老级的、太平绅士型的、不管事的总统，配上一个年富力强、很有才干的行政院长，这样中央政府才能顺畅运作。

胡幼伟建议，吴王朱若能从总统大位的竞争者变成合作者，三人开个联合记者会宣布，组成一个团队，吴配王选总统，选上，就请朱当行政院长，国家朝内阁制方向运作，吴王只负责研究两岸、国防及外交问题，其他所有内政，都由朱全权领导，向立法院负责。三人由相争变合作，那国民党在2020就很有机会胜选了。

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