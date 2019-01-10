朝中社：习近平接受金正恩访朝邀请

据韩联社引述朝中社今天（10日）的报道称，朝鲜国务委员会委员长金正恩在访华期间邀请中国国家主席习近平访问朝鲜，习近平接受邀请。不过，报道没有提及访朝日期。

金正恩和夫人李雪主是应中国国家主席习近平的邀请，7日启程赴华，8日上午抵达北京，对中国进行访问，并于9日下午搭乘专列离京，10日上午回到平壤。陪同金正恩去年三次访华的朝鲜劳动党中央委员会副委员长兼国际部长李洙墉、劳动党中央副委员长兼统一战线部长金英哲、外相李容浩等此次列席。金正恩胞妹金与正则出席会后晚宴。

报道称，两国领导人在会谈上就共同关心的国际和地区问题交换意见，特别是对在有关半岛局势管控和无核化谈判过程中需要双方共同研究解决的问题进行深入探讨。金正恩表示，致力于实现半岛无核化，落实朝美首脑会谈联合声明，通过对话和平解决问题是朝鲜始终不变的立场。报道还称，金正恩就改善朝美关系和无核化谈判过程中的难关、担忧和解决前景发表意见，暗示双方就朝美谈判陷入僵局也交换看法。

报道指出，金正恩在与习近平会晤时表示，此次访华将为朝中友好在双方建交70周年的2019年进一步巩固和发展发挥重要作用。朝中友好是两国老一辈领导人亲自缔结并精心培育的，特殊局势下更加得到发展。朝鲜将一如既往地与中国团结一心。

金正恩还表示，此次访华他亲眼看到，在中国共产党的领导下，中国人民走在有中国特色的社会主义道路上，中国取得日新月异的发展，这给他很大力量。

报道提到，习近平指出，朝方主张的原则性问题是正当要求，解决半岛问题的关键在于妥善解决各方合理关切，有关方应重视并妥善处理朝方核心关切才是正确的选择。

报道也将中国称为"可信赖的后方"、"坚定的同志和朋友"，并称双方将为维护根本利益和稳定半岛局势发挥积极、建设性的作用。

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