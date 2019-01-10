中国再推出小微企业普惠性减税措施

据中国央视报道，中国国务院总理李克强昨天（9日）主持召开国务院常务会议，决定再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施；部署加快发行和用好地方政府专项债券，支持在建工程及补短板项目建设并带动消费扩大；听取保障农民工工资支付情况汇报，部署做好治欠保支工作。

会议指出，贯彻中央经济工作会议精神，保持今年经济运行在合理区间，努力实现一季度平稳开局十分重要。必须多管齐下。发展好小微企业关系经济平稳运行和就业稳定。会议决定，对小微企业推出新的普惠性减税措施。

一是大幅放宽可享受所得税优惠的小型微利企业标准，对其年应纳税所得额不超过100万元（人民币，下同，约19万新元）、100万元到300万元的部分分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%。这一优惠将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业。

二是对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额3万元提到10万元。

三是允许各省（区、市）政府对增值税小规模纳税人，在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加等。

四是扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。

五是为弥补因减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。上述减税政策可追溯至今年1月1日，实施期限暂定三年，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。

会议指出，要落实好已宣布的降准措施，实施稳健的货币政策，不搞“大水漫灌”，缓解民营、小微企业融资难融资贵，保证市场流动性合理充裕，促进就业和消费。同时，对经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债要尽快发行，优先用于在建项目，防止“半拉子”工程，支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠等。抓紧开工一批重大项目，尽快形成实物工作量。引导金融机构配合专项债发行加强金融服务。严控地方政府隐性债务。

会议要求强化农民工欠薪治理。各地要优先清偿政府投资项目拖欠导致的欠薪。对企业拖欠工资的，责令限期解决，逾期不支付的依法从严处罚。

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