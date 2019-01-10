市场监管总局等13部门展开百日整治中国保健市场行动

中国国家市场监督管理总局昨天（9日）宣布，当局从8日起联同另外12个部门展开百日行动，以整治中国保健市场。

市场监管总局官网发布的文告指出，近段时间，一些违法经营者在生产销售“保健”产品过程中，捏造事实、以次充好，通过各种违法手段诱骗消费者，严重扰乱市场秩序，侵害消费者合法权益，影响社会和谐稳定。为切实解决群众关心的热点问题，确保人民群众消费安全，市场监管总局、工业和信息化部、公安部、民政部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、广电总局、中医药局、药监局、网信办决定，自2019年1月8日起，在全国范围内集中开展为期100天的联合整治“保健”市场乱象百日行动。

文告指出，此次专项行动重点围绕与人民群众日常消费密切相关的行业和领域，集中整治社会关注度高、反映强烈的食品（保健食品），宣称具有“保健”功能的器材、用品、用具，日用消费品，净水器、空气净化器等小家电，玉石器等穿戴用品，声称具有“保健”功效的服务等重点行业及领域中存在的虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品、违规直销和传销，以及以“保健”为名开展的各类违法违规行为，切实保护广大人民群众合法权益。

文告也吁请经营者应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德，自觉纠正存在的违法行为。当局也欢迎社会各界和消费者加强社会监督，发现违法违规行为线索的，及时向有关部门投诉举报。

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