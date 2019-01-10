台民调：64%认为即使执政当局反对 地方政府应进行两岸交流

据台湾《联合报》报道，中华民意研究协会今天（10日）上午发表最新民调显示，六成四对于台湾总统蔡英文执政二年多期间的两岸关系不满意，认为两岸关系“变得比较差”；有六成三民众认为“提振台湾经济的发展”最重要；近半数民众（64%）认为，即使中央政府反对，“地方政府应该进行两岸交流，并提出不同政策主张”。

调查显示，多数民众也不看好未来一年蔡政府的两岸关系发展，四成七认为将和现在差不多，三成六认为会比较差。

去年九合一选举后，可能形成中央政府与多数地方政府对两岸关系政策“不同调”的现象。四成六民众认为，即使中央政府反对，“地方政府应该进行两岸交流，并提出不同政策主张”，一成四认为“地方政府不应进行交流和提出不同的政策主张”，可见多数民意处于“支持地方政府进行两岸交流”的立场。

被问及两岸关系改善，对台湾最大的帮助是什么，六成三受访民众认为是“提振台湾经济发展“，有9.2%认为，“没有任何帮助”。

除此之外，受访民众也表达新南向政策不及改善两岸关系重要：高达七成六受访民众认为，大陆市场对台湾经济发展“有帮助”；多数受访者比较看好大陆市场的重要性。

至于两岸关系现状，四成九民众认为蔡英文执政二年多以来两岸关系走向是“维持现状”，近三成（28.5%）表示“走向独立”。

在谈到未来应如何改善两岸关系时，受访民众认为中国大陆政府应该对台湾展现更多善意，其中最重要的友善行为是“在国际外交上承认中华民国”（39.8%），其次是“向台湾采购农产品和对台湾产品免关税”（28.2%）。

被问及两岸在何种条件下，可进行谈判时，近六成受访民众并不清楚，有一成七认为在“国际上相互承认和尊重”前提之下，台湾可与中国大陆展开有关未来前途的谈判，只有3.6%的人认为是在承认“九二共识”下。至于两岸的长久和平方案为何，三成四表示，可以在“两岸在彼此承认的基础上，组成共同体，例如欧盟模式”，是最有可能实现台湾与大陆长久和平的方案，其次是大英国协模式。

对民调结果，民意协会秘书长庄文忠表示，本项民调是在去年12月底，即在两岸领导人空中对话之前，这项调查比较冷静客观，也忠实表达对蔡英文政府领导下两岸政策的评价和看法。

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