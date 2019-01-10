谈两岸关系 王金平：国民党内讲法也不一样

国民党主席吴敦义昨天邀蓝营县市长便当会，统一两岸交流口径，南投县长林明溱认为不要再讲一中各表，只要谈九二共识就好，前立法院长王金平今天受访时未对他两岸的看法表态，但他坦言，国民党内部讲法很多不一样，台湾应该先凝聚共识，否则谁的答案讲出来，都会被否决。

综合《自由时报》《联合报》报道，王金平今早（10日）在立法院受访，被问到林明溱认为不要再提一中各表，是否代表跟“你们”想法不一样？王金平反问，“你们”包括我吗？“我没有包括在里面，我有自己的看法”，而这个看法，他以后再说。

王金平指出，这是一个历史事实的演变，演变到现在，简单一句话就是一定要台湾建立一个共识，才能够有一个统一的说法。媒体询问是九二共识吗？王仍重申，现在他不能讲，大家的意见要一起汇集起来，形成共识，才是我们台湾真正的立场。

王金平强调，从孙中山创造中华民国到蒋介石、蒋经国，都有他们两岸的定义，像蒋介石就是要反攻中国大陆、蒋经国就是要三民主义统一中国，李登辉又有当时的“特殊国与国”关系的定位，未来怎么演变？现在可以说是“你讲你的，我讲我的；我讲的你不同意，你讲的我也不同意”变成一片混乱。

王金平认为，民进党跟国民党讲的不一样，国民党内部又有很多不一样的讲法，还是要台湾各界要先产生共识，这共识才是台湾一致的立场。

王金平说，现在他也不能讲说他的立场是怎样，应该是要由各界的人一起来共商，才能形成台湾共识，再跟大陆方面的不同意见立场讨论，继续沟通协调，现在要他表示什么没有意义，因为现在不可能有什么答案，“谁的答案出来都会被否决的。”

此外，王金平昨天跟党内立委聚餐时松口说，农历年后时机对了就宣布。王金平今天表示，就是宣布就是表示出一个决心，要勇往直前。他承认确实在餐会上有表示对参选2020的态度，但这不是确切的结果，因缘到了就可以宣布，但他还在等待宣布的因缘。

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