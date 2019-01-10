《中国青年报》调查：过半家长会羡慕别人家孩子优秀

父母通常对孩子的人生充满期待，这种期待也会影响到孩子的人生轨迹。有的家长不顾孩子的实际情况，对孩子期待过高，往往会给孩子带来不良影响。

近日，《中国青年报》社会调查中心联合问卷网，对1863名家长进行的一项调查显示，68.8%的受访家长表示对孩子有很高期待，57.7%的受访家长坦言会羡慕别人家孩子优秀。

山东省龙口市某教育机构分校校长安然（化名）觉得，自己对孩子表达的期待，可以让孩子更有动力。“我孩子高三时每周只回家一次，每次返校时孩子的情绪会有些低落，我就鼓励她、给她打气，每天给她发一个励志短信，一直坚持到她高考”。

调查显示，68.8%的受访家长坦言对孩子有很高期待。交互分析发现，学历为专科的家长中，有72.9%的家长表示对孩子有很高的期待，高于其他学历者。

进一步调查显示，健康的心理（76.7%）和强健的体魄（58.7%）是受访家长对孩子最普遍的期待。

中国科学院心理研究所教授陈祉妍认为，父母对孩子抱有高期待，本身不是坏事。如果对孩子没什么期待甚至不管不问，是不利于孩子成长的。积极的、正向的期待，有利于培养孩子的自信，有利于孩子努力并获得成就感。“但是我认为父母期待过高反映出来的问题，是没能准确了解自己孩子的特点，或者只是从某个单一的维度来了解孩子，比如成绩”。

对于家长“望子成龙，望女成凤”的期待，南开大学周恩来政府管理学院副教授蒋建荣认为，这本身是无可厚非的，父母都希望孩子能够出人头地、光宗耀祖，希望孩子为社会多做一些事情。从我们家族的传承来看，就是希望一代更比一代强的。事实上，我们只要在社会上从事一定的劳动，为社会作出了贡献，就体现了个人的价值，每个人所作的贡献都是独特的，这份价值也就是独特的。

调查显示，73.7%的受访家长经常或有时向孩子表达期望，仅6.1%的受访家长从不这样做。

北京师范大学大三学生祁莫雨（化名）回忆，从高中开始，父母对她成绩的要求越来越高。“我能明显地感觉到妈妈的紧张。她会有意无意地跟我说希望我考上哪所大学，或者跟我念叨哪个亲戚在哪里工作”。

调查中，57.7%的受访家长坦言会羡慕别人家孩子优秀，42.4%的受访家长不会。

祁莫雨虽然能够理解父母对自己的高期待，但她坦言并不是很喜欢，“比如高考那会儿，父母给我的压力让我很恐惧，害怕考不好。选专业也是，妈妈特别想让我去学法律、金融这样的专业，可我觉得自己不适合，费了很大努力才把我妈说服。有的时候她会跟我说别人家的孩子怎么样，这让我很不舒服，我觉得每个人都是独特的，不存在可比性”。

陈祉妍觉得，父母应该给孩子一些人生规划，但不能简单地自己觉得什么好就强加在孩子身上。

陈祉妍认为，一方面，父母应该对孩子抱有积极的期待。另一方面，父母在孩子面临困难时要有信心、支持孩子，相信孩子一定会变得更好，这样的期待有利于孩子的健康成长。

谈到家长对孩子的期待，蒋建荣觉得，家长对孩子表达期待时，要从大局着眼。“格局决定布局，布局决定结局。首先让孩子树立一个远大的目标，其次要指导和帮助孩子做好手头的事情，把现在要做的事情一步一步地做好，打好基础才有可能实现目标。所以家长如果能够支持孩子大处着眼，小处着手，既有远大的目标和理想，又有一步一个脚印把事情做好的精神和态度，相信孩子的人生会是成功的，会对他所从事的领域有所贡献”。

蒋建荣认为，每个人所做的事情，看似平凡，但从每个人对社会的贡献来看都有不平凡之处。“我建议家长可以更多地引导孩子把注意力放在怎样把现在的事情做好，不要去跟别人攀比。我们要比的是今天的自己是不是比昨天的更好，让孩子活出自我”。

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