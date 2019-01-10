林郑：若特首参与检控工作 或是法治沦亡一天

香港特首林郑月娥今日出席立法会答问大会，民主党涂谨申问及前特首梁振英“UGL”事件，指律政司没有外聘法律意见下作出不检控决定，向林郑月娥质问“是否觉得律政司与梁振英完全无任何利益冲突，或完全无可令人产生观感上的利害关系。”

据《明报》消息，林郑月娥回应称，答问大会开场时已强调会坚守法治，因此乃香港优势之一；《基本法》有清晰条文指检控工作由律政司负责，不受任何干涉，也不受特首干涉，所以她无法回应提问，“因为我无参与一齐研究个案应否检控。若有朝一日行政长官参与检控工作，可能是你（涂谨申）口中所谓法治沦亡的一天。”

林郑月娥又说，律政司长郑若骅是资深大律师，有很丰富法律经验，“她作了……以及她的同事啦，我都不能够说这是一个个人决定，作了这个专业判断，说无足够证据提出检控，我就要尊重这个决定。”

林郑月娥补充，作为“资深政务人士”，曾向郑若骅表示作出专业判断、有理据，也要面对公众及解释，但强调观感不能凌驾法治，也不能凌驾公众利益。

林郑月娥最后提到，“（我）无办法再可以有个令你（涂谨申）满意的答复”，郑若骅已答允本月底出席立法会会议，进一步向议员说明律政司检控政策。

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