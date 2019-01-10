专家：“严”“立”“追”三字概括今年中国反腐工作

据中新社今天（10日）报道，十九届中央纪委三次全会召开前夕，中国反腐大事不断，包括《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》正式印发，以及中国今天（10日）起播出讲述海外追逃内幕的“大片”《红色通缉》，表明中国反腐热度不减，凸显官方把全面从严治党长期坚持下去的决心。展望2019年中国反腐，受访专家用“严”、“立”、“追”三个关键字予以概括。

报道称，过去几年，中国反腐败经历了“压倒性态势正在形成”“压倒性态势已经形成并巩固发展”等多个阶段。官方最新发布的数据显示，2018年，全国纪检监察机关处分省部级及以上干部51人，厅局级干部3500余人，县处级干部2.6万人，乡科级干部9.1万人，一般干部11.1万人，农村、企业等其他人员39万人。此外，问题官员投案自首争取宽大处理成为反腐的亮点。

2018年12月召开的中共中央政治局会议作出最新判断，反腐败斗争取得压倒性胜利。这意味着反腐正处于新的方位。会议同时指出，全面从严治党依然任重道远。

清华大学廉政与治理研究中心主任过勇表示，“严”字当头将是2019年中国反腐的重要着力点。导致腐败滋生蔓延的土壤仍然存在，形势依然严峻复杂且有反弹风险，必须时刻保持警醒。如何在有力削减存量的同时有效遏制增量，将是一项严峻挑战。

他说，中国国家监察体制改革正在深入推进，预计2019年党内监督与国家监察形成的合力将得到更大程度展现。

十三届全国人大一次会议表决通过监察法之后，反腐败建章立制提速明显。立法层面，全国人大常委会修改刑事诉讼法，完善监察与刑事诉讼的衔接，建立刑事缺席审判制度，修订公务员法，增加了关于公务员监督的规定，使之与相关法律法规有机衔接。中央纪委国家监委参与制定和修改八部国家法律，两部中央党内法规，三部党中央发布的规范性文件，发布中央纪委文件28部，国家监委文件五部。

建章立制是制度反腐的关键环节。过勇预计，官方将继续通过国家立法和修改完善党规党纪推进制度建设，提升反腐的法治化水平。

中国社科院马克思主义研究院副研究员田坤说，当前反腐败领域涉及立法、立规、立纪的主体框架性内容已比较明确，对于尚未制定的主干性法律或党规，要加紧制定，已经制定的，要根据形势变化作进一步修改完善，过程应体现务实与灵活。

过去一年的反腐败国际追逃追赃创造了多个“第一”。比如，外逃13年的浙江省新昌县原常务副县长姚锦旗从保加利亚被引渡回国。这是国家监委成立后引渡“第一案”，也是中国首次从欧盟成员国成功引渡涉嫌职务犯罪的国家工作人员。

最新数据显示，截至2018年11月30日，中国已先后从120多个国家和地区追回外逃人员4997人，“百名红通人员”迄今追回56人。

田坤认为，一批批外逃人员主动投案，表明反腐败高压态势已形成强大震慑。同时要看到，在“百名红通”之中，被追回的56人占比刚刚过半。考虑到剩下的44个“红通人员”有很多是难啃的“硬骨头”，2019年将真正考验中国的追逃智慧。这需要有关部门更加侧重“做足细功夫”，包括认真研究外逃人员所在国法律，通过多种方式加强反腐败国际合作，特别是双边合作，取得外逃人员所在国政府尤其是司法部门的信任与合作。

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