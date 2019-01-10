蔡英文人气回升 幕僚：总统透过面簿直接和社会沟通

据联合新闻网报道，台湾总统蔡英文近日密集透过面簿等社群媒体，分享政府在两岸、经济及非洲猪瘟议题上的主张及作为，不但网络声量迅速攀升，也获得正面回响。民进党内多肯定蔡英文捍卫主权及大力宣传政绩的做法，但也寄望透过内阁改组契机，调整施政步伐，重拾人民信心。

蔡英文网路声量急速回温，总统府方人士表示，两岸关系确实是这波广大网络回响的焦点议题之一。蔡英文元旦谈话提及两岸“四个必须”，已引发不少关注，后续蔡英文回应习近平的谈话，更让议题迅速聚焦，再加上四位独派前辈对蔡英文的“建言”，让网友自动将三件事串连。

据报道，知情人士说，两岸外交向来不是网络热门议题，但因这三个突发事件，让网友深入关心。蔡英文面簿上周三（2日）发出坚决反对一国两制图文，很快就有网友自主翻译成各国语言，显示不论国内外，都已开始正视这项议题，“真正带风向的是关心台湾的网友”，造就此次网络声量高峰，也是总统与网友相辅相成。

台湾总统府发言人林鹤明说，网络社群时代资讯更新快，蔡英文平时在行程空挡，会透过手机观看面簿，了解网友对政府施政的反应与想法，也会与幕僚讨论，如何将政府的施政，更直接的传递给民众。近期蔡英文面簿就是以直接、清晰简洁的方式，让社会了解政府的立场与作为。

党内人士说，过去两年多来，不少政府部会常出纰漏，政策对外沟通不力，引发民怨；蔡英文能透过网络解释政策，是很好的做法。接下来内阁团队应有大幅异动，对执政团队来说是一个契机，只要未来府院党协调更畅通，推出让人民“有感”的政策，民进党2020年仍大有可为。



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