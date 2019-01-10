中美谈判结束 未说明是否达成具体协议

为期三天的中美贸易谈判昨天结束，中美今早同步发布文告透露，双方就贸易与结构性问题进行了交流，但未说明是否达成任何具体协议。

受访学者分析，这显示中美双方分歧依然大，底线碰撞相信也很激烈，但此轮谈判至少有助于明确双方基本诉求，在此基础上研究如何弥合分歧。

中国商务部今早发布简短文告说，中美双方在谈判中积极落实两国元首的重要共识，就共同关注的贸易和结构性问题进行了“广泛、深入、细致”的交流，增进了相互理解，为解决彼此关切的问题奠定了基础，双方也同意继续保持密切联系。

美国贸易代表办公室今早几乎同步发表篇幅较长的文告说，此轮谈判目标是实现中国多方面的结构性改革，包括强制技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络攻击与出于商业目的贸易机密网络盗窃、服务业以及农业课题。

文告说，谈判也重点讨论了中国对从美国购买大量农产品、能源、制成品以及其他产品和服务所作出的承诺。

不过，双方文告都没有透露是否就谈判内容达成任何具体协议。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今早在推特上用英文发布消息说，美国在谈判中提出关于贸易、结构性改革和网络安全的议题，其中贸易问题解决得最顺利。至于其他方面，中国接受了符合其改革进程的部分，但拒绝了会危害国家安全的要求。

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析，中美双方的底线都很清晰——美国希望中国实现结构性改革，但中国在某些领域仍坚持中国的产业和经济政策，而从此轮谈判结果看来，中美双方分歧依然大，彼此的要价也难谈得拢。

他认为，中美双方此轮谈判的底线碰撞还是很激烈，不过“有碰撞已经非常好了”，双方至少能进一步明确各自的基本诉求，并在这个基础上研究接下来如何弥补分歧。

他指出，中美贸易谈判“第一轮就天下太平的可能性不存在，后续的磋商肯定还会继续进行。”

美国贸易代表办公室文告也提到，双方讨论了对任何协议进行“持续核查和有效执行”的需要。朱锋认为，这显示美国不仅想得到中国的承诺，也希望能进行后续查证，这也是此次谈判美国提出的要价之一。

美国总统特朗普和中国国家主席习近平去年12月1日在阿根廷G20峰会期间达成贸易战停火90天的共识，此轮谈判是90天期限内双方首场面对面谈判，被视为中美是否能在今年3月1日前达成协议的风向标。

谈判原定周一和二（7日至8日）举行两天，但后来延长至三天。有分析认为，这显示中美谈判比外界想象中艰难，却也展示了双方都希望取得进展的意愿。

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