习近平：半岛和平对话的大势已形成

中国国家主席习近平同朝鲜最高领导人金正恩会面后表示，半岛和平对话的大势已经形成，谈出成果是国际共识，政治解决半岛问题面临难得的历史机遇。

受访中国学者认为，金正恩此行非常成功，中朝双方就朝鲜半岛和东北亚局势达成比较一致的看法，特别是中国表示支持朝鲜与美国举行第二次高峰会晤。

辽宁社会科学院朝鲜—韩国研究中心主任吕超接受《联合早报》访问时指出，此前许多人猜测美朝核武谈判注定破裂，朝鲜将重归核武的道路。“不过金正恩此次访华再次强调无核化道路的决心，这非常有力地反驳了外界的质疑。

另据朝中社报道，习近平接受金正恩的邀请，答应在方便的时候访问朝鲜，“并把相关计划告诉了”对方。如果成行，这将是习近平2012年上台以后第一次访问平壤。去年3月金正恩首次访华时，朝中社报道也说习近平接受了访朝邀请，不过目前为止习近平并未成行。在习近平未有明确回访计划的情况下，金正恩此次仍在过生日之际展开10个月内的第四次访华，足以朝鲜对中朝关系的重视。

中国官媒新华社今早发布消息称，习近平日与金正恩8日举行了会谈，就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。

新华社报道，双方一致表示，愿共同努力推动中朝关系不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程。

习近平积极评价朝鲜为维护半岛和平稳定、推动实现半岛无核化所采取的积极举措。他表示，去年在中朝及有关方的共同努力下，半岛问题政治解决进程取得重大进展。

他判断，当前半岛和平对话的大势已经形成，谈下去并谈出成果成为国际社会普遍期待和共识，政治解决半岛问题面临难得的历史机遇。

他表示，中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持南北韩持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支持有关方通过对话解决各自合理关切。

习近平表示愿意同金正恩一道，共同引领好中朝关系未来发展，双方要保持高层交往、加强战略沟通、深化友好交流合作，推动中朝关系长期健康稳定发展。

金正恩也同样发出示好的信号。他表示，去年朝中关系提升到新高度，他此次访华就是希望巩固朝中传统友谊、加强朝中交流合作深入交换看法。

他表示，去年朝鲜半岛形势出现缓和，中国为此发挥的重要作用有目共睹，朝鲜高度赞赏并诚挚感谢。他重申，朝鲜将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题，为朝美领导人第二次会晤取得国际社会欢迎的成果而努力。

据新华社报道，金正恩也表示，希望“有关方”重视并积极回应朝方合理关切，共同推动半岛问题得到全面解决。

双方也通报了各自的国内形势。习近平表示，中国坚定支持朝鲜贯彻落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，相信朝鲜人民一定会在社会主义建设事业中不断取得新的更大成就。

金正恩表示，他对中国经济社会发展成就和中国人民奋发图强的精神面貌印象深刻，朝鲜认为中国的发展经验十分宝贵，希望多来中国实地考察交流。

金正恩昨天上午参观了设在北京经济技术开发区的同仁堂工厂，中午在北京饭店同习近平共进午餐，下午2时08分从北京站出发，乘专列返回平壤。

他前天上午抵达北京，下午同习近平举行会谈，会后习近平和夫人彭丽媛为金正恩和夫人李雪主举行欢迎宴会并共同观看文艺演出。中朝官方媒体今早发布两个领导人会晤的内容，说明金正恩今早已回到朝鲜。

早报订户新闻，更多精彩等着您！