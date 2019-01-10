AIT发言人：美国已向北京表明应停止“威吓”台湾

据台湾《自由时报》报道，美国在台协会（AIT）发言人孟雨荷（Amanda Mansour）今天（10日）指出，美国已经清楚向北京表明，应该停止威吓台湾，并与台湾民选政府恢复对话。

孟雨荷说，美国在海峡两岸的和平与稳定有着深远利益，任何解决两岸歧异的方案必须是和平的，且以双方人民的意愿为基础。孟雨荷强调，美国已经清楚向北京表明，应该停止威吓台湾，并应与台湾民选政府进行对话。她同时再次肯定台湾，“就像美国曾多次提及的，台湾是个民主成功故事，值得信赖的伙伴，也是世界上的良善力量”。

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