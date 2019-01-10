“火书记”及女下属被双开：均涉“团团伙伙”

甘肃纪检监察网今天（10日）早间发布了武威市委原书记火荣贵被双开的消息。其中，“辱骂殴打领导干部和身边工作人员”、“蛮横霸道，把主政地方视为私人领地和独立王国”等描述引人关注。

据澎湃新闻报道，和火荣贵同时被宣布双开的还有他的老下属、曾共事5年的原任武威女副市长的姜保红。甘肃纪检监察网发布的双开通报显示，火荣贵“搞团团伙伙”，而姜保红“参与团团伙伙”。

二人之中，甘肃省纪委监委对火荣贵的通报可谓严厉：现已查明，火荣贵在担任甘肃省政府办公厅副主任、省政府副秘书长、省政府办公厅主任、武威市委书记等职务期间，严重违反政治纪律和政治规矩，阳奉阴违，自行其是，在重大原则问题上违背中央决策另搞一套；搞团团伙伙，经营政商小圈子，抱团谋利；不落实中央巡视整改要求；对抗组织审查调查；辱骂殴打领导干部和身边工作人员。违反中央八项规定精神，超标准接待；长期占用宾馆高档套房；经常出入私人会所；违规公款购买、赠送贵重礼品。违反组织纪律，搞一言堂，个人拍板决定重大事项；随意、频繁、大量调整干部；在干部选拔任用中违规为他人谋利；在组织函询时不如实说明问题。违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金；利用职务影响为亲属和特定关系人经营谋利提供帮助；搞权色交易。违反群众纪律，干涉群众生产经营自主权，搞形象工程、政绩工程，造成重大经济损失。违反工作纪律，违规干预市场经济活动。违反生活纪律，与多名女性长期保持不正当性关系；带坏家风。涉嫌受贿犯罪；涉嫌挪用公款犯罪；涉嫌滥用职权犯罪。

甘肃省纪委监委指出，火荣贵作为党员领导干部和地方主要领导，理想信念丧失，宗旨意识泯灭，党性原则缺失，权力观、政绩观、道德观严重扭曲，心无戒惧，蔑视纪律红线，胆大妄为，践踏国家法律，政治问题与经济问题交织，违纪问题与违法问题并存，六大纪律项项违反。对党不忠诚不老实，表里不一，是典型的“两面人”；蛮横霸道，把主政地方视为私人领地和独立王国；急功近利，好大喜功，追求轰动效应，盲目铺摊子、上项目，给任职地方造成严重损失和沉重债务负担。严重破坏民主集中制原则，严重破坏“亲清”政商关系，严重破坏地方经济社会可持续发展，严重破坏任职地方政治生态，且在党的十八大后不收敛、不收手、不知止，性质特别恶劣、情节特别严重。

报道指出，火荣贵从2010年1月至2017年4月，担任了7年多的武威市委书记职务。这一时间段也正是姜保红调任武威并升任副厅级的时间。

姜保红是一名1974年4月出生的女干部，黑龙江呼兰人，1997年7月参加工作，2003年9月加入中国共产党，甘肃政法学院法律系法学专业毕业，在职研究生学历，法学博士。

1997年从甘肃政法学院毕业之后，姜保红就在兰州市政法系统任职，5年后进入甘肃省维护社会稳定工作领导小组办公室工作，直到2012年1月调任武威市招商局党组书记、局长。

在武威市，姜保红的仕途几乎每年进步一个台阶，到武威任职3个月之后就跻身市政府副秘书长（兼）、市政府办公室党组成员，次年10月又转任市发改委主任，还曾一度兼任天祝藏族自治县县委副书记。

2016年11月，姜保红升任武威市政府党组成员、副市长，正式跻身副厅级。根据武威市政府官网介绍，姜保红负责商贸流通、教育、卫生和计划生育方面工作。

1月10日，甘肃省纪委监委发布的通报指出，经查，姜保红在任武威市招商局局长、发改委主任、副市长期间，严重违反政治纪律和政治规矩，搞政治攀附，参与团团伙伙，捞取政治资本和经济利益，严重破坏了任职地方的政治生态；对抗组织审查，伪造证据，转移隐匿违纪违法所得。违反中央八项规定精神，多次参与超标准接待；多次出入私人会所，接受高档宴请。违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；不如实报告个人外出去向；利用职务便利为请托人职务晋升提供帮助。违反廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼金；搞权色交易，谋求职务晋升等不当利益。违反生活纪律。利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，涉嫌受贿犯罪。

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