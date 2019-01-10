台湾开放加拿大青年在台申请度假打工签证

加拿大去年底开放台湾青年可在全球各加拿大签证中心申办度假打工签证。台湾外交部今天（10日）宣布，基于互惠，台湾也自今年起开放加拿大青年可在台湾申请度假打工签证。台外交部发言人李宪章说，这是双边关系的突破、进展，盼促进台加青年交流动能。

据台湾《自由时报》报道，加拿大移民、难民暨公民部（IRCC）去年底全面开放台湾青年于加国设于全球各地签证中心申办度假打工签证。加拿大驻台北贸易办事处（CCTO）今天提醒，根据规定，台湾青年赴加拿大度假打工，需上网申办该类型签证，且须到签证中心进行生物辨识建档。

台外交部今天发布新闻稿说，基于互惠原则，台湾自今年1月1日起，开放年龄于18岁以上、35岁以下、先前未曾取得赴台度假打工签证的加拿大国民，可以直接在台湾向外交部领务局以及领务局4个地方办事处（中部、云嘉南、南部及东部）申请1年效期的度假打工签证。

台湾与加拿大于2010年签署“台加青年交流了解备忘录”，迄今双方青年持续透过互访交流、深入在地文化体验，增进对彼此的了解与好感。李宪章今天表示，此项签证申请便利措施是双边关系的突破、进展，双方盼透过此措施，进一步促进台加青年交流动能。

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