港澳台民众可在中国大陆申请认定中小学教师资格

中国大陆教育部今天（10日）宣布，符合相应条件的港澳台居民在中国大陆可申请参加考试，以认定中小学教师资格。

据香港中通社报道，中国大陆的教育部办公厅、中共中央台湾工作办公室秘书局、国务院港澳事务办公室秘书行政司联合下发通知，宣布在大陆学习、工作和生活的港澳台居民，凡遵守《中华人民共和国宪法》和法律、拥护中国共产党领导、坚持社会主义办学方向、贯彻党的教育方针，根据自愿原则，可申请参加中小学教师资格考试，认定中小学教师资格。

该通知介绍，港澳台居民申请参加中小学教师资格考试、认定中小学教师资格的有效证件为港澳台居民居住证、港澳居民来往大陆通行证、五年有效期台湾居民来往大陆通行证；需符合《中华人民共和国教师法》规定的学历要求，可申请幼儿园、小学、初中、高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资格。

通知提到，港澳台居民申请认定教师资格需提交的无犯罪记录证明由港澳台三地有关部门开具。如有需要，中国大陆各省级教育行政部门要为港澳台居民申请无犯罪记录证明提供函件等便利。此外，港澳台居民申请教师资格，应达到国家语言文字工作委员会颁布的相应普通话水平等级标准。

通知还指出，港澳台居民申请中小学教师资格的其他条件、程序和提交材料与大陆申请人相同。

早报订户新闻，更多精彩等着您！