上海台办：当局将探索激励台企在科创板上市

上海市政府台湾事务办公室指出，当局将推出协助台商台企的措施，包括探索激励台资企业在上海科创板上市。

据《解放日报》今天（10日）报道，上海台办透露，未来将鼓励更多台资企业融入上海自贸试验区新片区发展，以制度创新和功能重塑支持台资企业加快转型升级。支持台资金融机构积极参与上海金融中心建设，探索激励台资企业在上海科创板上市。组织更多在沪台企布局长三角地区，更好地融入长三角一体化发展国家战略。着力实现沪台产业合作新突破，加强沪台战略性新兴产业合作，聚焦沪台集成电路、人工智能和生物医药，带动在沪台企的产能升级和结构优化。

报道指出，上海是台湾人居住最密集的地区，上海及周边地区有约50万台湾人常住。截至去年底，上海累计批准台商投资项目1万2915家，吸引合同台资401.97亿美元（约542亿新元）。台企累计在沪设立地区型、投资型和研发型总部72个，金融机构43家。

中共上海市委台湾工作办公室、上海市政府台湾事务办公室主任李文辉说，当局要加强沪台经济合作制度化建设，推动落实《上海市台湾同胞投资权益保护规定》《关于促进沪台经济文化交流合作的实施办法》，逐步为台湾人在各领域提供上海市民同等待遇。

李文辉说：“我们还要当好台资、台企的金牌‘店小二’，加大对台资中小企业服务力度，在融资发展、市场拓展、产业升级等方面提供服务，鼓励更多台湾青年到大陆、到上海追梦、筑梦、圆梦。”与此同时，上海还要深化与台北的城市交流，落实好已签署的33项交流合作备忘录，在文化、教育、科技、体育、医疗和社会保障等方面探索基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

下一步，上海台办将继续推动体现海派文化特色的优秀项目入岛交流，在巩固好“欢乐庆元宵”“海派艺术节”“海上人文”台北上海书展等品牌项目的同时，组织更多台湾青年喜闻乐见的“新”文化项目，推动两岸交流。希望通过这些点滴的小事、温暖的言行开展与台湾基层民众心贴心的交流，拉近两岸民众的心理和情感距离。

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