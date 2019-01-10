港民间团体及民主派发起联署表达对国歌条例立法的忧虑

据《星岛日报》报道，港府明天（11日）将《国歌条例草案》刊登宪报，并于本月23日提交立法会一读及二读。公民社会发展资源中心、香港基督徒社关团契等多个民间团体及民主派议员发起联署，表达对国歌法立法的忧虑，要求政府就国歌法立法进行六个月以上的详尽公众咨询。

民主派会议召集人毛孟静批评，《国歌条例草案》是“行政僭建”、“司法威吓”，成为法律武器，钳制反对声音。她说，如果可行的话，整个民主派都会加入法案委员会，逐字审议条文，也会提出修正案，要求取消议员宣誓时播中国国歌的环节等。新民主同盟议员范国威表示，会联同其他民主派议员加入法案委员会，并要求当局解释不同情景及提出修订。

公民党议员陈淑庄指，《条例草案》提及推广中国国歌，以发牌制度规定广播机构须播国歌，令广播机构成为中央的宣传机关。她强调，推广国歌不需要法律规定，应只以行政方法推行，并称规定议员宣誓场合须奏唱国歌是在议员宣誓上僭建，若议员在播放国歌时不在场，或被质疑是否爱国及拥护基本法，影响议员资格。

香港基督徒社关团契召集人冯智活指，国歌法内容与基本法所保障的言论自由有明显抵触，等同斩件式推行基本法23条，令人忧虑。

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