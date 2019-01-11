京东下调iPhone8/8P售价：与苹果官方价差超过千元

iPhone降价不是空穴来风。10日晚，澎湃新闻记者从京东获悉，1月11日零点开始，京东平台的iPhone8/8P的价格将下调至3999元和4799元，较变动前分别下调了600元和800元，与苹果官网报价5099元和5999元分别相差1100元和1200元。

据澎湃新闻报道，京东方面对记者表示，这次降价行为是苹果公司降价，目前看也不是限时促销。

这也意味着，iPhone在中国市场遭遇销售下滑后，苹果公司采用越来越灵活的价格政策来刺激消费者购买。

1月9日，有报道称，苹果给深圳华强北的iPhone渠道商更优惠的iPhone定价，每台机器最多降低450元。不过，苹果官方未做出回应。

上述报道称，苹果给深圳华强北的iPhone渠道商降价政策，iPhone在售的系列产品iPhone XR/8/8 Plus/X/XS/XS Max等均开始降价，最高单品的渠道价下降了450元。

不过，1月10日早些时候，澎湃新闻记者向国美和京东了解，两家公司均表示，未收到苹果有关iPhone系列产品下调价格的信息。淘宝上的iPhone卖家也表示，未收到降价通知，暂时没有下调iPhone售价的计划。但随后，京东方面又披露，iPhone 8/8P这一系列有了新的价格下降计划。

苹果CEO蒂姆·库克日前在致投资者的公开信中称，公司销售业绩未达预期，主要是新兴市场比之前预期的差，大中华区iPhone销售尤其不佳，用户升级iPhone的欲望疲软。

尽管苹果官方未正面回应是否会在中国市场iPhone降价促销，但某些渠道或某些机型已经有了更灵活的价格操作空间。iPhone 8是苹果的上一代机型，如果入门级的64G iPhone8 价格为3999元的话，与国产手机的高端机价格在同一水平线上，对消费者来说更有吸引力。

除了iPhone8/8P系列即将启动大幅降价外，苹果另一款主打性价比的iPhone XR在第三方平台本身售价也较低。以64G版的iPhone XR为例，苹果的官网价格是6499元，京东最为便宜只要5599元，价差最大达到900元。

外界认为，iPhone在中国之所以出现销售疲软，一方面是iPhone价格太高；另外一方面，iPhone近年的创新难以支撑那么高的溢价，国产品牌的高端机在快速赶上，并且价格还有优势，受到了越来越多中国消费者的喜爱。

中国市场对苹果iPhone全球营收来说至关重要，如果中国市场销售下滑将拖累苹果全球业绩。当下，苹果有动力采取措施来提振中国市场。毕竟，苹果下一代新机发布要等到今年秋季。

不过，由于中国市场本身竞争激烈，加上市场本身萎缩，外界对苹果iPhone销售预期不乐观。1月10日，中信证券发布报告称：根据苹果三家供应商下修业绩来推断苹果全球iPhone出货量下滑至2.06亿-2.09亿部，其中2018年中国区iPhone出货同比下滑12％至3600万部左右。该报告称，展望2019年，由于新机创新不足带动作用偏弱，预计iPhone全球出货下滑幅度在5％-10％，中国区下滑幅度在15％-20％。

早报订户新闻，更多精彩等着您！