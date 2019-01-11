中国社科院预计今年GDP增长6.3% 就业物价保持基本稳定

中国社会科学院“中国经济形势分析与预测”课题组最新报告预计，2019年中国经济增速将在新常态下运行在合理区间，GDP（国内生产总值）将增长6.3%，比2018年略微减少0.3个百分点，就业、物价保持基本稳定。

据《经济日报》报道，从供给侧角度看，由于中国劳动力供给自2012年进入拐点以来逐年持续下滑，近年来全要素生产率增长率维持低位运行；而资本存量增速也随着固定资产投资增速的减弱而下滑。以上因素短期内很难显着改变，这意味着2019年中国GDP潜在增长率依然在适当区间内小幅下滑。

而从需求侧角度来看，首先，2019年投资趋于合理和稳定。一是国家稳定投资、保持投资增长的意愿加强；二是基础设施投资规模仍然较大；三是房地产投资趋于合理和稳定；四是推动合理有效的投资初见成效。

其次，2019年消费形势相对乐观。一是消费升级促进经济增长；二是个税改革方案实施，提高了个税免征额度，个人所得税专项抵扣项目更公平简便地落实到居民身上，这些都势必增加居民消费能力；三是消费体制机制的完善进一步激发居民消费潜力。

此外，今年出口贸易仍将增长，但增速回落。有利形势有包括：更加积极主动的开放政策；与“一带一路”沿线国家经贸合作逐渐深入；出口贸易转型升级效果明显；继续释放鼓励出口的制度红利。

对于未来宏观政策，报告建议，加强稳健货币政策的相机抉择性和逆周期调节作用。包括继续创新并综合运用货币信贷政策工具，稳定流动性合理增长，防范流动性风险；综合运用货币信贷政策和审慎监管政策的结构性工具，引导金融配置精准滴灌和服务实体经济；结合资本市场制度建设完善金融结构，疏通货币信贷政策传导机制等。

同时保持积极的财政政策，提高针对性和有效性。在财政政策工具的选择上，在保持一定财政投入力度和支出强度的同时，需要将积极财政政策的主要着力点放在加大减税降费力度、降低实体经济成本上，减少增加政府消费和投资等直接扩大总需求的政策工具使用。

应切实降低科技创新企业、小微企业，先进制造业、现代服务业等重点行业的税费负担，增强企业竞争力和发展后劲。通过财政担保贷款贴息、国家融资担保基金等多种方式解决小微企业、初创企业融资困难。

报告还建议，要优化改善制造业发展环境，推动制造业供给侧结构性改革，全面提升制造业发展后劲；完善制造业创新生态系统，增强制造业创新能力建设，引领驱动制造业转型升级。

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