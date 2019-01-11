阿里巴巴宣布推出“A100”战略合作伙伴计划

阿里巴巴今天宣布推出“A100”战略合作伙伴计划，旨在为企业提供全面一站式解决方案，帮助其加速数字转型。A100的成员将与阿里巴巴多个部门和平台建立深厚长久的合作关系，联手创造数字时代高效、可持续的最佳价值观。

据新浪科技报道，阿里巴巴在杭州举行的首届“阿里巴巴ONE商务会议”上提出了A100倡议。A100这个名字象征着阿里巴巴希望能为大量公司提高数字化解决方案的目标。

A100项目的建立是基于会上展示的“阿里巴巴操作系统”。事实上，阿里巴巴操作系统的创建也是源于公司计划从电商服务供应商升级成为整合型全球科技公司。阿里巴巴已经将其业务从纯电商服务转变为数字娱乐和本地化服务，其基础设施已经覆盖到销售、物流、供应链优化、支付、营销以及其他支持性服务，这些服务均由云计算提供技术支持。鉴于云计算的强大，阿里的基础设施能够处理大量数据流，并可以提供深刻见解以及分析，这对于更好地满足客户需求以及业务发展至关重要。新零售已经成为了关键结合口，企业可以通过其利用阿里巴巴操作系统。

“阿里巴巴ONE商务会议”还强调了新零售的成功——阿里率先提出了新零售模式，通过数字化店铺运营来整合线上线下零售。在过去两年时间里，新零售取得了很大发展，超过1200个品牌已经将20多万家线下门店数字化升级为“智能店铺”。

通过A100项目，阿里巴巴会为各种规模的公司提供阿里巴巴操作系统，让其从众多服务中进行挑选，进而改进其业务运营。阿里巴巴还会建立一个跨平台整合型账号服务团队来监管A100项目的落实，并且将从公司生态系统中已有的合作伙伴开始实施。项目会逐渐扩展到其他品牌，优化这些品牌的数字运营。

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