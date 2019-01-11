国民党称蔡英文曾主张一中各表 陆委会回应：张冠李戴

据台湾联合新闻网报道，国民党发言人洪孟楷昨天（10日）指出，台湾总统蔡英文担任陆委会主委时，曾主张“九二共识、一中各表”。陆委会今天回应时说，蔡英文是在叙述90年代政府主张，非陈水扁政府立场，国民党说法张冠李戴。

大陆委员会上午透过新闻稿表示，有关蔡英文2000年起担任扁政府时期陆委会主委，在立法院回答立委有关“九二共识”的内容，重点在陈述李登辉政府时期争取“一中各表”的政府立场，但未获中国大陆方面接受。

陆委会表示，国民党移花接木、张冠李戴，一再将蔡英文当年对1992年两会会谈事实的陈述，诬指为陈水扁政府任内接受“一中各表”的立场，令人十分遗憾，希望国民党停止这种不实说法。

陆委会主委陈明通昨天指出，不能接受国民党主席吴敦义对于“九二共识”去脉络化的“组合肉”论述，以及国民党指称蔡总统曾接受“九二共识、一中各表”的说法。

国民党发言人洪孟楷昨晚表示，吴敦义所说的话都有凭有据，请陆委会不要模糊焦点，并请陈明通回去看看，蔡英文2000年担任陆委会主委时，曾在立法院说“九二共识”的意涵，就是“一中各表”的原则，蔡英文当时还说“我们的立场是各自表述一个中国”。

洪孟楷也批评，蔡英文政府过去说的话前后不一，反覆矛盾，才是真正的“黑心厂商”，陆委会是“黑心机关”，应该下架。

陆委会对此说，严正驳斥这种蓄意谩骂的不当言论，并强调陆委会是根据立法院通过的组织法所正式成立的机关，绝非“黑机关”，政府在2016年上任以来大陆政策非常一致，从未“前后不一，反覆矛盾”。

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