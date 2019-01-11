马云：要想长久的解决贫困问题，就必须用技术去改变农民

在1月10日举行的阿里巴巴技术脱贫大会上，阿里巴巴脱贫基金主席、阿里巴巴董事局主席马云在谈到扶贫致富时表示，阿里的脱贫思想就是致富思想，让大家富起来，让农民富起来，扶贫是政府的责任，致富则是企业家的责任，只有带着致富思想，才能做到真正的脱贫。

据钛媒体报道，马云在演讲中表示，扶贫是直接给别人鱼，脱贫是教人钓鱼，致富则是要造鱼塘，要养鱼，让鱼多起来。扶贫主要是给钱为主，而钱总有一天是会花完的，脱贫如果不能持续喝稳定，脱贫之后也有可能会返贫。因此有一句话说，辛苦几十年，一病回到解放前，救护车一响，所有的猪都白养。因此，只有致富才能真正的摆脱贫穷，“致富是脱贫的唯一手段。”

马云认为，要想长久的解决贫困问题，就必须用技术去改变农民。他表示过去农民面朝黄土背朝天是靠天吃饭，未来农民要面朝屏幕背靠计算，靠数据来吃饭，用大数据来预判，来决策。过去的农民不会用PC，不会用电脑，但是今天的农民几乎人人有手机，以后在农村发展电子商务，以前不太可能，今天基本上都有可能，因为今天的手机比五年以前的电脑不知要强大很多。

“上一代的农民背井离乡到城里做了农民工，今天的农民其实不需要离开自己的土地，就可以成为农业工，农林工。我们不只是帮助农民增收，而是帮助他们改变增收的方式。”

另外，马云还指出，我们用技术改变农村，脱贫致富是要有生态环境的保护，必须要完美的结合。农村不能再走上破坏环境来发展经济的老路，更不能为了保护环境让农民失去成长的机会，这是一对不矛盾的事情。

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