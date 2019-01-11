传九合一落败者入阁 国民党党团：苏内阁成民进党退辅会

据台湾《联合报》报道，赖清德辞去行政院长职务，由年新北市长落选的前阁揆苏贞昌回锅接任；而在去年县市长选举中落选的陈其迈、林佳龙也可望出任内阁要职。国民党团今天（11日）讽刺，将上任的苏贞昌内阁已成“民进党退辅会”。

国民党立委费鸿泰表示，赖清德下台就是为了去年九合一选举选战败选负责，结果去年民进党三个在六都市长选举选输的人，即使被民意否决，却反而升官到中央政府当大官，“输最多的还当行政院长”，质问这个内阁代表什么样的民意。

费鸿泰批评，台湾总统蔡英文让这些人到中央当大官赎罪，只是为了2020总统大选连任。苏内阁的组成只有派系利益，把人民意志践踏在脚底下，新内阁难让人有期望。费鸿泰质疑，新阁揆是否会接受赖清德通过的预算，若不接受，这个预算精神已经荡然无存。

国民党立委赖士葆也认为，落选首长仍有一些票，蔡英文精心策画这出内阁人事大戏，就是要将“这些败将的票”吸纳成她争取连任总统时的选票基本盘，苏贞昌上任代表总统争霸站上演，非全民之福。

赖士葆说，这次内阁改组，民进党让去年六都市长选举中输得愈多的人跳得愈高，苏贞昌、陈其迈、林佳龙都位居要职，苏贞昌内阁已成民进党退辅会，让台湾过去引以为傲的民主奇迹蒙羞。民众希望政府全力拼经济，但蔡英文却在拼连任，可耻。

国民党团书记长曾铭宗表示，苏贞昌内阁成败选者联盟，输越多官位还愈大。一军、二军退场，却三军上来，以这样的思维改组内阁，这个政府不值得期待。这次内阁改组就是为了蔡英文2020连任的政治布局，充满算计与政治分赃，还是在拼政治。

国民党立委童惠珍说，落选首长应在地方继续服务地方，台湾要进步不能靠民进党这样权谋的政党，也质疑民进党重复用老面孔“是没人了吗？”

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