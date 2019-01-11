iPhone中国降价：京东回应得到苹果授权 苏宁称是年底优惠

中国两大电商平台京东和苏宁今天（1月11日）分别下调了iPhone售价，对此京东回应得到苹果授权，而苏宁称是年底优惠。

据《中国证券报》报道，京东方面表示，1月11日 0点开始，iPhone 8和iPhone 8 Plus将价格下调。调整后利益点如下：iPhone 8低至3999元、iPhone 8 Plus低至4799元。

而苹果官网显示，目前iPhone 8报价5099元、iPhone 8 Plus报价5999元，分别与京东售价相差1100元、1200元。

从另一电商平台苏宁来看，降价已经蔓延至iPhone XR。1月11日，苏宁手机官方微博表示，苏宁易购已大幅下调iPhone产品售价，在活动期间，iPhone XR 128GB版本活动价6199元，领用400元优惠券之后，到手价仅5799元，相较于苹果官网6999元的价格，便宜1200元。

据苏宁称，苏宁易购目前也已经上线iPhone XR换购活动，用iPhone 7P换购iPhone XR，价格低至3500元即可入手iPhone XR。对于调整iPhone 手机售价，苏宁相关人士回应中国证券报记者称，这是年底优惠。

第一手机界研究院院长孙燕飚认为，苹果以前没有对iPhone实施过降价，最多也是前两天的促销政策，现在贸然降价，先拿旧品试水，或许苹果要打价格战了，这是先看降价的市场反应，是给苹果供应链一个强大的信号。

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