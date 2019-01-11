传旷视科技考虑赴港上市：募资最高可达10亿美元

面部识别开发工具Face++的所有者旷视科技（Megvii）正在考虑赴港上市，最高募资可达10亿美元。

据彭博社报道，旷视科技希望通过赴港IPO筹集到5亿至10亿美元资金。目前，相关商议仍处于早期阶段，最终计划尚未敲定，因而计划的细节部分可能会发生变动。

这家由阿里巴巴投资的AI初创企业也和其他人工智能企业一样开始募集资金，旨在实现2030年前成为行业领军力量的目标。而同样有阿里巴巴资金支持的商汤科技是旷视的主要竞争对手。该公司据称正在商议募集20亿美元的资金。

但旷视科技发言人对此消息在邮件回应中称：“我们没有具体的IPO计划。” 。

旷视科技为联想以及阿里巴巴电商平台旗下的支付公司蚂蚁金服提供面部扫描系统。除了商务应用外，面部识别技术也吸引了政府的注意，后者希望能利用此技术提前监测犯罪行为等威胁。旷视科技的软件会利用公安部中14亿人口的身份信息数据库进行面部扫描。

这家初创企业的投资者包括博裕资本（Boyu Capital）、蚂蚁金服、SK Group以及俄罗斯和中国主权财富基金联合建立的Russia-China Investment Fund。富士康科技集团、建银国际（CCB International Holdings Ltd）、启明创投、创新工场（Sinovation Ventures）也参与了投资。知情人士表示，公司十二月正在进行5亿美元的融资轮，估值最高可达40亿美元。

早报订户新闻，更多精彩等着您！