据香港01今天（11日）报道，香港航空早前传出陷入债务危机，更有传中国国家开发银行出手协助港航度过危机。港航债券发行人Blue Sky Fliers昨天﹙10日﹚在香港联交所发表公告指，确认港航将能够根据担保票据的条款在到期日赎回担保票据。该批票据于本月20日到期，金额为5.5亿美元（约42.9亿港元），票面息率6.9厘。

发行人及香港航空确认，并无发现任何可能对发行人或香港航空履行其有关担保票据责任的能力有重大影响的资料，以及在没有不可预见的情况下，并在考虑其业务前景、内部资源及可用信贷额度后，港航业务营运截至公告日期﹙1月10日﹚仍然正常。香港航空也在1月9日于官网表明，公司一直并且将继续如常营运， 有关公司将停止运作的传闻严重失实，公司将保留采取法律行动的权利。

据彭博终端机，该笔债券价格今日已弹上99美元水平，较今年1月2日低见79.492美元显著反弹。

Blue Sky Fliers表示，注意到近期有关香港航空财务流动性以及其履行担保票据相关责任的能力的市场谣言及某些文章。香港航空在作出合理查询后，希望澄清市场谣言毫无根据、属恶意和误导。香港航空否认市场谣言，并保留其采取一切适当行动的权利，包括开始诉讼程序，以保护其合法权益免受对其和/或其成员的任何毫无根据的指控。

Blue Sky Fliers的唯一董事为孙剑锋。香港01所翻查到的资料后发现，2017年A股上市的海南航空控股年报显示，首席执行官名称也为孙剑峰，并为香港航空副总裁。但有报道指，孙剑锋于2018年11月29日退任首席执行官一职。

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