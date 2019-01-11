消息人士：中国拟将2019年经济增长目标下调至6至6.5%

（北京路透电）政策消息人士向路透社透露，中国计划将2019年经济增长目标从2018年的“约6.5%”下调到6至6.5%，中国政府准备应对美国加征关税和国内需求减弱等不利因素。

了解12月中央经济工作会议结果的四位消息人士表示，这项拟议目标在此次闭门会议上得到中国最高领导层的认可，该目标将于3月召开的两会期间公布。

本月稍后将公布的数据料显示，中国2018年经济增长率约为6.6%，为1990年以来最低增速。分析师预计在政策扶持措施发挥作用前，经济在今年将进一步丧失动能。

“(今年)增长率要超过6.5%很难，如果低于6%可能会有麻烦，”一位消息人士表示。由于事情敏感，该人士要求匿名。

决策圈内人士称，随着中国经济增长势头减弱，最高领导层在密切关注就业形势，因为中美贸易战可能迫使工厂裁员，尽管服务行业的韧性较好。

中国要实现到2020年国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番，全面建成小康社会的目标，未来两年的经济增长需要达到6.2%左右。

“考虑到就业、收入和稳定，经济增长率今年要至少达到6%，”另一位消息人士称。

鉴于中美贸易战带来诸多不确定性，采用一个区间作为目标将给决策层留出回旋余地。

尽管近来物价升势放缓，政府计划维持2019年通胀率目标在3%，这让政府有空间来采取措施刺激疲弱的消费。

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