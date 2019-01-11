中国商务部：中国正同各方共同推动RCEP谈判

据中新网报道，中国商务部新闻发言人高峰昨天（10日）就“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）的最新进展作出回应时说，中国正在同有关各方共同推动“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判。

被问及中国是否考虑加入刚刚生效的CPTPP时，高峰说，当局注意到CPTPP的最新进展，有关国家当前积极推进区域自由贸易安排，希望进一步推动贸易投资自由化便利化。这充分说明，经济全球化的大趋势没有改变。

他表示，中国坚定地维护多边贸易体制，同时主张建设符合世贸组织原则、开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排，二者可以相得益彰。

高峰说：“中方也在为推动经济全球化和区域经济一体化而作出自身的努力。”他也指出，中国正在同有关各方共同推动的RCEP谈判，16个谈判方涵盖人口超过35亿，占全球近48%；国内生产总值占全球比重超过31%；外贸总额占全球将近28%。这将是一个“拥有巨大潜力的市场”。

这并不是中国首次回应是否加入CPTPP这一问题。2018年10月高峰曾表示，中国推动双边、区域自贸协定谈判是自身发展的战略选择，不是应对时局的权宜之计。中国会根据“自身的情况和发展的需要”，构建面向全球的高标准自贸区网络。

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