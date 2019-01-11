港大研究团队研发可治最少七种病毒新药

据《明报》今天（11日）报道，以香港大学教授袁国勇为首的研究团队发现了一种新型广谱抗病毒药物，可阻止“病毒工厂”诞生，并抑制流感病毒的活性。细胞腺和小鼠实验证实，该药最少能治疗七种病毒感染，包括非典型肺炎SARS、中东呼吸综合症（MERS）、H1N1、H7N9、寨卡、EV-71肠病毒和第五型腺病毒。

袁国勇指出，该药有望最快五年后面世，盼日后“无论有什么新发性传染病，由病毒而来的，我们都能对付到”。

港大医学院微生物学系团队发现了一种化学合成物AM580，能有效治疗多种病毒感染。团队透过细胞腺实验发现，使用很小量AM580后，冠状病毒MERS、SARS、流感病毒H1N1、寨卡病毒、EV-71肠病毒和第五型腺病毒的数量减至少于原来的一半。

在另一小鼠实验中，10只染了H7N9禽流感、并用喷鼻方式接受AM580治疗的小鼠，两周后有六只生存。至于没有接受治疗的10只小鼠，10日内全死亡。接受强力抗病毒药扎那米伟（Zanamivir）的10只小鼠，则有九只生还，但这药只专治流感。

袁国勇说，以往广谱抗病毒药无法覆盖这么多种病毒，市面一种治疗血癌的药物“替米巴罗汀”与AM580的结构非常相似，其毒性和副作用很小，而抗病毒药很多时只会用五天，不担心AM580会有严重副作用，形容它是有很大潜力的药物。袁国勇说，AM580理论上可做预防性药物。

该研究已在最新一期《自然通讯》杂志发表，袁表示，已就AM580作广谱抗病毒治疗申请美国专利，并有投资者对此药有兴趣，将做临床测试，最乐观五年后能推出市场。

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