大湾区“一带一路”合作促进论坛今天登场

据中新社报道，由广东国际华商会和香港“一带一路”发展联会联合主办的粤港澳大湾区“一带一路”合作促进论坛今天（11日）在广州举行。

来自香港特区政府驻粤办、埃塞俄比亚驻广州领事馆、广东省工商联、广东省社科院、全国各省市侨联、侨商会等相关机构的负责人，以及海内外知名华商、华商组织代表以及华商会会员代表等400余人与会。

“一带一路”发展联会主席戴景峰致辞表示，本次论坛主题结合“一带一路”倡议和粤港澳大湾区战略，尤具重要意义，希望通过本次论坛更广泛地团结和凝聚广大华商力量，推动“一带一路”与粤港澳大湾区合作向更高水平、更深层次融合发展。

中国侨商联合会常务副会长、广东国际华商会会长郭泽伟致辞表示，粤港澳大湾区是对接“一带一路”倡议的重要平台和门户枢纽，在粤港澳大湾区建设的合作与融合进程中，广大侨商既是积极的参与者和推动者，也是巨大的受益者。

中国侨联副主席、广东省侨联主席黎静指出，希望广大华商和华商组织积极把握粤港澳大湾区建设发展的重大机遇，成就自身事业发展，并为粤港澳大湾区建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，构建与国际接轨的开放型经济新体制，建设高水平参与国际经济合作新平台，构筑“一带一路”对接融汇的重要支撑区，充分发挥桥梁和纽带作用，积极贡献新时代华商智慧和力量。

在论坛的主旨演讲环节上，广东省社科院副院长袁俊、联合国教科文组织香港协会协理副会长杨慕贞等，分别解析“一带一路”背景下，粤、港、澳三地如何根据自身优势和特点，推进粤港澳大湾区的融合发展。大中华非洲商会常务会长许楚武等介绍了“一带一路”非洲沿线国家的投资环境及发展机会。

早报订户新闻，更多精彩等着您！