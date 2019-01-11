江苏发生儿童使用过期疫苗事件

（北京综合讯）中国江苏省发生儿童使用过期疫苗事件。地方当局表明已依法依规依纪严肃处理。

据《中国青年报》报道，江苏金湖县委宣传部相关负责人昨天（10日）通报称，已有145名婴幼儿服用了过期脊灰疫苗。通报称，金湖县黎城卫生院和疫苗管理部门金湖县疾控中心相关工作人员存在“管理混乱、工作失职、监管失灵”。目前，金湖县疾控中心领导班子及相关科室成员已被全部免职。

另据江苏省卫生健康委员会今天（11日）在官网发布的消息指出，针对淮安市金湖县黎城卫生院接种过期脊灰疫苗事件，江苏省卫生健康委迅速派出由委相关负责人带队，省疾控中心、南京市儿童医院专家等联合组成的督导组，于1月8日赴当地督促指导相关工作，责成当地认真核实，查明原因，立即整改，依法依规依纪严肃处理。督导组指导当地做好对接种儿童的咨询服务、医学观察和疫苗补种工作，同时要求保障正常医疗秩序。

江苏省卫生健康委坚决践行“以人民健康为中心”的理念，已在全省范围加强对预防接种工作的督导检查，督促各地切实履职尽责，加强疫苗和预防接种管理。迅速排查疫苗接收、储运、使用及接种等各环节的风险因素，全面彻查、不留死角，坚决堵住漏洞，守住安全底线，全力维护人民健康。

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