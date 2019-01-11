农工民主党中央常委会撤销束昱辉中央委员职务

据金融界网站报道，1月10日，中国农工民主党第十六届中央常务委员会举行第五次会议。会议一致通过撤销束昱辉第十六届中央委员会委员职务的决定，并提交中央委员会全体会议予以追认。

中国农工民主党第十六届中央监督委员会向各省级组织通报了束昱辉涉嫌传销刑事犯罪的有关情况和农工党中央采取的相应工作措施。在2018年12月25日媒体报道权健涉嫌违法活动后，农工党中央主要负责人立即责成中央监督委员会办公室负责人赴天津了解情况。2019年1月1日，天津市公安部门对权健自然医学科技发展有限公司涉嫌传销犯罪、虚假广告罪进行立案侦查后，农工党中央在2日召开主席办公会，明确对权健自然医学科技发展有限公司总经理束昱辉涉嫌刑事犯罪、违反中国农工民主党章程的从严处理态度，要求中央监督委员会按照有关工作规定与程序，根据束昱辉案情进展，及时作出相应严肃处理。1月7日，束昱辉由于存在组织、领导传销活动重大犯罪嫌疑被公安部门采取刑事拘留强制措施，农工党中央在8日启动对束昱辉的组织处理程序， 9日农工党中央召开主席办公会，听取中央监督委员会关于束昱辉案情进展和有关对束昱辉的处理意见，10日农工党中央召开主席会议，提议召开中国农工民主党第十六届中央常务委员会第五次全体会议。同日，中国农工民主党中央常务委员会作出前述的严肃组织处理。中国农工民主党第十六届中央监督委员会还通报了农工党天津市第十一届常务委员会开除束昱辉中国农工民主党党籍的决定。

通报要求，全体农工党党员要严格遵法守法，严格遵守农工党章程；农工党各省级组织及监督委员会要切实履行职责，加强日常监督管理，党内监督常抓不懈，以保证中国农工民主党的进步性。

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