加总理称中国无视康明凯的外交豁免权

据彭博社报道，加拿大总理特鲁多正为被中国拘捕的加拿大公民向当局施压，并称中国在康明凯（Michael Kovrig）的案件中不尊重“外交豁免原则”。

特鲁多周五在里贾纳举行的新闻发布会上说，针对孟晚舟的事件，加拿大是在“法治”下运作的，包括准许她保释并待在自己的家中。他也鼓励中国采取同样的方式对待加拿大公民。

自从华为现任副董事长兼首席财务官孟晚舟遭加拿大逮捕后，中国于上个月10日也分别逮捕了两名加拿大公民，分别是康明凯和斯帕弗（Michael Spavor）。

而此次特鲁多的发言明显意指康明凯。据了解，康明凯目前利用在加拿大外交部停薪留职的机会，在香港与叫国际危机组织的智库进行合作，担任该组织的东北亚高级顾问，研究分析中国、日本和朝鲜半岛的外交事务和全球安全问题等。

“我们遵从我们司法系统中里的规则。”特鲁多说。“但不幸的是，中国随意和不公正地拘留了两名加拿大公民，且在其中一起案件中，中国确实不尊重外交豁免原则。”

然而，特鲁多政府上个月并没有宣布为康明凱提供外交豁免权。

中国外交部表示，上述两名加拿大人因“涉嫌危害国家安全的活动”，可被当局扣留并不获准接触律师长达六个月。而康明凯就职的国际危机组织则称，康明凯的工作并没有涉及任何秘密。

据报道，特鲁多的相关发言是继中国驻渥太华大使卢沙野在当地一家报纸上发表文章，指责加拿大在处理孟晚舟案件中奉行“白人至上主义”后发布的，孟晚舟目前已被保释。

另据法国国际广播电台报道，法国世界报的文章写道，根据“维也纳公约”，携带外交护照的人在国外时享有豁免权。因此，特鲁多先生的发言表明，虽然康明凯是在停薪留职，但如果得到加拿大外交部批准的话，他是可以携带这样的外交护照的。

文章还指出，虽然北京方面声称，逮捕这两名加拿大人与孟晚舟事件没有关系，但许多观察人士认为，这是对加拿大逮捕孟晚舟非常愤怒的中国进行报复的一种措施。



早报订户新闻，更多精彩等着您！