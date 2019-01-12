台湾是宪政怪胎 陈水扁：蔡英文若要历史留名可推动内阁制

台湾前总统陈水扁今天在其面簿专页“新勇哥物语”透露，台湾目前的宪政体制非常混乱，是世界上罕见的“宪政怪胎”；蔡英文若要历史留名，可推动修宪，内阁制是可考虑的方向。

据联合新闻网报道，陈水扁表示，针对台湾的宪政体制何去何从一事，有人说要像美国一样走向总统制，也有人说学日本、英文走向内阁制，或如同法国百分之百的双首制。

他说道，台湾目前的宪政体制非常混乱，是世界上罕见的“宪政怪胎”，既非总统制、内阁制，更不是双首长制。李登辉任内六次修宪，他八年任内也有一次宪改，“宪政体制变成这样大家都有责任”。以他八年总统及三十年从政经验，觉得台湾走向内阁制很适合也有必要。

陈水扁表示，有些人会用“动机论”，怀疑他是不是当过总统还想担任内阁总理，其实不用走向内阁制，他如果要选，只要卸任后等待一届，就能再参选台湾总统，“但阿扁不会这样做”，他已是一个退休的人，不可能再参与任何选举，他的政治哲学就是“做过就好”。

“台湾的总统最难做，但最有权力又不用负责任，就是所谓权责不符。”陈水扁说，台湾总统民选出来后，不用面对国会的监督与制衡；要对立法院施政报告及接受质询的是行政院长，但阁揆由总统提名任命没有保障，“今天能让你当院长，明天就可把你拔掉”，不用经立法院同意。

他还说，过去民进党的民主大宪章主张要走向总统制、反对内阁制，因为当时民进党认为要赢得国会多数不容易，但现在民进党不但能赢得地方选举过半，也能赢得总统大选，尤其2016年还国会过半，什么都有可能。改成内阁制，民进党也能赢得国会多数组成政府，出任内阁总理或行政院长。

陈水扁说，蔡英文若要历史留名，可利用这个机会推动宪政改造，做一个明确选择，内阁制未必不好，是可以考虑的方向。

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